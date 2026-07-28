一分鐘張貼、要花20分鐘拆除 台南今年取締違規廣告逾2.5萬件

台南近年來受惠房市交易熱潮，街頭巷尾違規小廣告明顯增加，加上年底選舉即將來臨，南市府今年1月迄今已拆除超過2萬5千件違規小廣告，並裁處156件。違規廣告不僅影響市容，更增加清潔人員負擔，甚至有隊員被誤認是竊賊，相當無奈。環保局強調，今年仍會加強取締違規，遏止違規張貼歪風。

環保局表示，去年總共拆除6萬1044件違規廣告，幾乎都是房仲、租屋等相關廣告為主，今年自1月起迄今則拆除超過2萬5千件，其中37件依電信法移送停話處分，然而，因違規廣告要找到行為人難度較高，2萬餘件違規廣告中，裁處156件。

環保局也提到，違規廣告不僅影響市容觀瞻，更大幅增加第一線清潔人員的工作負擔，時常發生部分廣告才剛拆除，隔沒幾天又被重新貼上。有隊員說，業者貼小廣告可能只需要2分鐘，但拆除作業恐需花20分鐘，因膠帶及殘留膠痕不易清除，往往需攜帶鋁梯、高壓沖洗機等設備拆除，費時又費力。

另外，有隊員因執行拆除勤務，卻遭業者誤認為竊取廣告物而報警處理，導致隊員需配合警方製作筆錄、說明執法依據等，相當無奈，但隊員仍秉持職責，事後再返回現場完成拆除工作。

環保局強調，業者應遵守相關法令，透過電視、平面媒體、廣播及網路等合法管道宣傳，如有設置廣告需求，可依「台南市廣告物管理自治條例」向權責機關申請，避免違規受罰。

環保局表示，未來將持續執行違規小廣告拆除，並透過「勤拆、重罰、停話」三管齊下等措施，遏止違規張貼情形，並呼籲民眾共同維護市容，打造整潔、美觀的城市環境。