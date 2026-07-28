快訊

熊本規模7.1強震…熊本城外牆崩塌 旅行社揭台灣旅遊團當地情況

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

一分鐘張貼、要花20分鐘拆除 台南今年取締違規廣告逾2.5萬件

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市環保局持續拆除街頭違規小廣告，今年截至目前已拆除逾2萬5000件，並透過告發、停話等措施遏止亂象。圖／台南市環保局提供
台南市環保局持續拆除街頭違規小廣告，今年截至目前已拆除逾2萬5000件，並透過告發、停話等措施遏止亂象。圖／台南市環保局提供

台南近年來受惠房市交易熱潮，街頭巷尾違規小廣告明顯增加，加上年底選舉即將來臨，南市府今年1月迄今已拆除超過2萬5千件違規小廣告，並裁處156件。違規廣告不僅影響市容，更增加清潔人員負擔，甚至有隊員被誤認是竊賊，相當無奈。環保局強調，今年仍會加強取締違規，遏止違規張貼歪風。

環保局表示，去年總共拆除6萬1044件違規廣告，幾乎都是房仲、租屋等相關廣告為主，今年自1月起迄今則拆除超過2萬5千件，其中37件依電信法移送停話處分，然而，因違規廣告要找到行為人難度較高，2萬餘件違規廣告中，裁處156件。

環保局也提到，違規廣告不僅影響市容觀瞻，更大幅增加第一線清潔人員的工作負擔，時常發生部分廣告才剛拆除，隔沒幾天又被重新貼上。有隊員說，業者貼小廣告可能只需要2分鐘，但拆除作業恐需花20分鐘，因膠帶及殘留膠痕不易清除，往往需攜帶鋁梯、高壓沖洗機等設備拆除，費時又費力。

另外，有隊員因執行拆除勤務，卻遭業者誤認為竊取廣告物而報警處理，導致隊員需配合警方製作筆錄、說明執法依據等，相當無奈，但隊員仍秉持職責，事後再返回現場完成拆除工作。

環保局強調，業者應遵守相關法令，透過電視、平面媒體、廣播及網路等合法管道宣傳，如有設置廣告需求，可依「台南市廣告物管理自治條例」向權責機關申請，避免違規受罰。

環保局表示，未來將持續執行違規小廣告拆除，並透過「勤拆、重罰、停話」三管齊下等措施，遏止違規張貼情形，並呼籲民眾共同維護市容，打造整潔、美觀的城市環境。

台南市環保局統計，今年已拆除逾2萬5000件，並裁處違規張貼小廣告156件，其中37件依規定移送停話處分，盼降低違規張貼情形。圖／台南市環保局提供
台南市環保局統計，今年已拆除逾2萬5000件，並裁處違規張貼小廣告156件，其中37件依規定移送停話處分，盼降低違規張貼情形。圖／台南市環保局提供

台南 環保局 廣告

延伸閱讀

台南建商疑資金周轉不靈 預售屋買家憂畢生積蓄泡湯…市府回應了

拆除溫州街日式宿舍群監院糾正台大 校方：建物非文資、依法辦理

屏東鎢業董座命案今解剖 生前曾涉及包商工程款、廢棄物官司

最高2千萬元檢舉獎金 雲林反賄選誓師：今年至今已接獲90件選舉情資

相關新聞

東石海之夏煙火秀幕後曝光 在地煙火公司打造煙火故鄉國際級花火秀

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。

台南防空演習8月7日登場 市府籲配合避難勿觀望、違者最高可罰15萬

台南、高雄、屏東將在8月7日上午10時至10時30分舉行「2026城鎮韌性（防空）演習」，台南市政府今舉行南部地區聯合記者會，提醒演習期間將實施人車疏散及避難管制，民眾須配合警察及民防人員引導就近避難，不得在戶外逗留或觀望，違者最高可處15萬元罰鍰。

一分鐘張貼、要花20分鐘拆除 台南今年取締違規廣告逾2.5萬件

台南近年來受惠房市交易熱潮，街頭巷尾違規小廣告明顯增加，加上年底選舉即將來臨，南市府今年1月迄今已拆除超過2萬5千件違規小廣告，並裁處156件。違規廣告不僅影響市容，更增加清潔人員負擔，甚至有隊員被誤認是竊賊，相當無奈。環保局強調，今年仍會加強取締違規，遏止違規張貼歪風。

嘉義縣第9屆「一季園主」開訓 翁章梁攜手6位園主種下瓜苗

嘉義縣政府推動青年返鄉從農，今天在六腳鄉辦理第9屆「一季園主」甜瓜定植活動，嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘及六腳鄉農會總幹事陳宥樺等人與6位園主一同種下甜瓜苗，象徵正式展開為期3個月的田間實作課程，盼培育更多設施農業人才投入精緻農業。

雲嘉南濱海浪漫玩騎將登場 台61線封路騎單車追夕陽

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處一年一度「浪漫玩騎雲嘉南」將登場，9月至11月推出3場主題自行車活動，邀請自行車友騎上台61線快速道路，以時速15公里以下速度漫遊，沿途欣賞海鳥生態、鹽田文化及夕陽景觀，一路前往台灣極西點國聖港燈塔追夕陽。

嘉義醫院設急診能量補給站 第一線救護人員執勤更有後盾

急診醫療需求持續增加，第一線醫護與救護人員工作負荷日益沉重。衛生福利部嘉義醫院為提升急重症照護品質，在急診區設置「能量補給站」，提供消防救護人員、民間救護團隊及院內急診醫療人員執勤空檔補充體力。副院長周上琳表示，打造友善急診環境是提升醫療品質的重要基礎，院方將持續深化跨專業合作，建構更具韌性的緊急醫療照護網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。