桃喜親子藝術節 8/2、8/9接力親子FUN暑假

照片取自嘉義市政府

「2026桃喜親子藝術節」自7月25日熱鬧登場，活動將一路延續至8月9日，以音樂、肢體律動、互動體驗及特色市集等多元內容，陪伴大小朋友歡度暑假。首週系列活動吸引眾多親子家庭熱情參與，無論是走入特色店家的交流演出，或是音樂廳內充滿互動的擊樂演出，皆獲得民眾熱烈迴響。嘉義市政府邀請市民朋友持續參與8月2日青少年音樂公演計畫和8月9日親子藝文體驗等多元活動，一同感受藝術融入生活的美好，留下充滿歡笑的夏日回憶。

嘉義市長黃敏惠表示，市府持續推動藝術向下扎根，秉持「藝術生活化、生活藝術化」的理念，透過適合各年齡層參與的藝文活動，讓孩子從小親近藝術、培養美感，也讓家庭在陪伴中共享文化生活。今年桃喜親子藝術節自開幕以來獲得熱烈迴響，許多家長帶著孩子走進表演空間與特色場域，在互動與體驗中留下珍貴回憶。市府未來也將持續整合在地藝文資源，打造兼具教育、娛樂與文化內涵的藝文品牌，讓嘉義市成為親子共享藝術、幸福宜居的文化城市。

精彩活動將持續接力登場。8月2日下午2時30分，嘉義市政府文化局音樂廳將舉辦「2026桃喜親子藝術節－青少年音樂公演計畫音樂會」，提供青年學子展現音樂實力的舞台，透過正式演出累積舞台經驗。今年共有來自雲林縣、嘉義縣、嘉義市及臺南市四縣市9組優秀青年團隊參與，包括北興銅管五重奏、北興單簧管重奏團、南風新語－弦外之韻、聲耕薩克斯風三重奏、興奮到模糊、Let's口琴四重奏Let's Harmonica Quartet、嘉義響飛直笛合奏團、海口鳥烏克及鼓動風潮，將以青春洋溢的演出展現新世代音樂能量，歡迎民眾踴躍進場，為青年音樂家喝采。

8月9日上午9時起，桃喜親子藝術節壓軸將於嘉義市政府文化局音樂廳周邊熱鬧登場，規劃特色市集、行動書車、小丑呀咪魔術秀、嘉頌銅管五重奏《銅話故事好好聽》、烏克麗麗樂器體驗、舞蹈肢體開發體驗及金喇叭銅管樂團《音樂賓果同樂會》等豐富內容，透過音樂、遊戲及互動體驗，讓孩子在玩樂中接觸藝術、培養美感，也讓親子共享歡樂時光，為今年桃喜親子藝術節畫下最精彩的句點。

嘉義市政府文化局局長謝育哲表示，桃喜親子藝術節自開幕以來獲得民眾熱烈支持，各項活動均吸引許多親子家庭踴躍參與，不僅展現藝文活動帶動城市交流與凝聚情感的力量，也讓更多孩子在生活中接觸藝術、愛上藝術。文化局將持續推動多元展演與藝術教育推廣，打造更友善的藝文參與環境，邀請市民朋友把握8月2日及8月9日的精彩活動，一同走進藝文、共享美好夏日時光。

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