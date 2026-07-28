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台61線交管 打造自行車友雲嘉南慢旅體驗即起報名

中央社／ 嘉義縣28日電

雲嘉南濱海管理處今天舉辦「2026極點慢旅」啟動記者會，這次再度促成台61線快速道路最末段交管，帶領自行車友一路馳騁濱海公路，並迎向國聖港燈塔絕美夕照，即起開放報名。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在故宮南院舉行「2026極點慢旅」啟動記者會，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、雲嘉南管理處長莊名豪與故宮南院處長彭子程等人出席。

雲嘉南管理處發布新聞稿表示，今年系列活動依不同季節規劃3條主題騎乘路線，包括9月12日雲林玩騎濱海小鎮暨兒童滑步車趣味賽；10月3日台南國聖港燈塔61夕照；11月21日嘉義故宮高跟鞋浪漫尋騎暨兒童滑步車趣味賽，打造兼具運動、旅遊與深度探索的自行車品牌活動。

莊名豪表示，今年再度爭取台61線快速道路部分路段交通管制，不僅提升騎乘安全，也讓車友有機會體驗平時無法騎乘的快速道路，以不同視角飽覽七股潟湖、魚塭、濱海聚落及極西夕陽，留下難得旅程回憶。

翁章梁說，故宮南院至高跟鞋教堂的自行車路線，串聯豐富自然生態與人文景觀，沿途可欣賞候鳥棲息生態景致，車友以自行車漫遊嘉義沿海，可感受當地獨特自然風光與文化魅力。

雲嘉南管理處表示，「2026極點慢旅」3場活動即起開放線上報名，活動資訊及報名方式，可至「雲嘉南，好好玩!!!」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

台61線 自行車 翁章梁

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