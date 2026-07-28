台南防空演習8月7日登場 市府籲配合避難勿觀望、違者最高可罰15萬

台南、高雄、屏東將在8月7日上午10時至10時30分舉行「2026城鎮韌性（防空）演習」，台南市政府今舉行南部地區聯合記者會，提醒演習期間將實施人車疏散及避難管制，民眾須配合警察及民防人員引導就近避難，不得在戶外逗留或觀望，違者最高可處15萬元罰鍰。

台南市長黃偉哲表示，演習將採預警、分區、異時方式發布防空警報及「空中威脅告警訊息」，市府已結合民政、警察、消防及後備指揮部等單位執行應變措施，也呼籲民眾配合人車管制及避難演練。

民政局指出，今年由新營區列為行政院及中央副統裁官視導重點，將驗證防空疏散避難設施開放情形，呼籲地下避難設施管理單位於警報響起後主動開啟鐵捲門，提供周邊民眾避難。

另外，因中部縣市預定8月10日下午舉行防空演習，且納入「行動網路受阻」降速演練，台南雖未列入演練範圍，但部分地區基地台因設置在鄰近的演練縣市，網路恐受影響，台南市政府也提醒民眾可提前因應。

此外，警察局製作中、英、日、韓、泰、印尼、菲律賓及越南等8國語言宣導資料，協助外籍人士及新住民了解演習規定；民眾可透過警察局官網「防空避難專區」、警政服務APP及消防防災e點通APP查詢就近避難設施位置。