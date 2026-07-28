雲林羊肉戴奧辛超標 草料出問題續釐清來源

雲林1件屠宰羊肉經抽驗發現戴奧辛超標，檢驗報告今天出爐，李姓飼主提供羊隻的草料檢驗出戴奧辛含量；由於李姓飼主草料來源多元，縣府將與中央繼續釐清來源，並強調此為單一個案。

雲林縣1件屠宰羊肉經抽驗發現戴奧辛超標，李姓飼主疑偽造雲農畜牧場出具「家畜健康聲明書」，雲林地檢署25日主動分案偵辦，經複訊後諭知新台幣3萬元交保；遭冒用畜牧場業者深感無妄之災，並強調與超標羊肉無關。

縣府針對雲農畜牧場及李姓飼主處所同步採集羊乳、飼料及草料等樣本，檢驗報告今天出爐，遭冒用畜牧場符合國家食品安全標準，依法解除移動管制，恢復正常生產及營運。

雲林縣農業處長魏勝德表示，李姓飼主送驗草料戴奧辛含量為0.353pg TEQ/g，雖國內並沒有相關標準，但略高於歐盟針對蔬果設定0.3pg TEQ/g預警值，其餘檢驗項目無異狀。

不過，李姓飼主對於草料來源說詞反覆，魏勝德說，縣府將與環境部及中央相關單位合作，追查採集地點及來源。

因草料檢測數值不高，為何羊肉卻檢出較高濃度戴奧辛，魏勝德指出，每隻羊對汙染物吸收能力不同，不能直接以草料檢測值推論羊隻體內濃度，仍須綜合後續檢驗結果分析，才能確認真正原因。

魏勝德強調，此為單一個案，李姓飼主並非專業養羊戶，而是家庭式飼養，李姓飼主所擁有8隻羊隻已完成撲殺，阻斷進入市場風險，請消費者放心。

由於此次事件造成消費者恐慌，影響羊肉、羊乳銷售，縣府今天也邀集羊農、嘉南羊乳等相關人員，共同討論方針，盼最短時間內復甦產業。