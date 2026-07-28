快訊

昔邵氏女星…侯冠群82歲媽媽李嘉茜病逝 立委媳婦李彥秀哀慟發聲

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林羊肉戴奧辛超標 草料出問題續釐清來源

中央社／ 雲林縣28日電

雲林1件屠宰羊肉經抽驗發現戴奧辛超標，檢驗報告今天出爐，李姓飼主提供羊隻的草料檢驗出戴奧辛含量；由於李姓飼主草料來源多元，縣府將與中央繼續釐清來源，並強調此為單一個案。

雲林縣1件屠宰羊肉經抽驗發現戴奧辛超標，李姓飼主疑偽造雲農畜牧場出具「家畜健康聲明書」，雲林地檢署25日主動分案偵辦，經複訊後諭知新台幣3萬元交保；遭冒用畜牧場業者深感無妄之災，並強調與超標羊肉無關。

縣府針對雲農畜牧場及李姓飼主處所同步採集羊乳、飼料及草料等樣本，檢驗報告今天出爐，遭冒用畜牧場符合國家食品安全標準，依法解除移動管制，恢復正常生產及營運。

雲林縣農業處長魏勝德表示，李姓飼主送驗草料戴奧辛含量為0.353pg TEQ/g，雖國內並沒有相關標準，但略高於歐盟針對蔬果設定0.3pg TEQ/g預警值，其餘檢驗項目無異狀。

不過，李姓飼主對於草料來源說詞反覆，魏勝德說，縣府將與環境部及中央相關單位合作，追查採集地點及來源。

因草料檢測數值不高，為何羊肉卻檢出較高濃度戴奧辛，魏勝德指出，每隻羊對汙染物吸收能力不同，不能直接以草料檢測值推論羊隻體內濃度，仍須綜合後續檢驗結果分析，才能確認真正原因。

魏勝德強調，此為單一個案，李姓飼主並非專業養羊戶，而是家庭式飼養，李姓飼主所擁有8隻羊隻已完成撲殺，阻斷進入市場風險，請消費者放心。

由於此次事件造成消費者恐慌，影響羊肉、羊乳銷售，縣府今天也邀集羊農、嘉南羊乳等相關人員，共同討論方針，盼最短時間內復甦產業。

戴奧辛 雲林

延伸閱讀

雲林羊肉驗出世紀之毒 飼主草料有微量戴奧辛將追查來源

社員牧場遭冒名驗出戴奧辛害慘40年品牌 嘉南羊乳吐心聲：退訂逾一成

中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

相關新聞

東石海之夏煙火秀幕後曝光 在地煙火公司打造煙火故鄉國際級花火秀

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。

台南防空演習8月7日登場 市府籲配合避難勿觀望、違者最高可罰15萬

台南、高雄、屏東將在8月7日上午10時至10時30分舉行「2026城鎮韌性（防空）演習」，台南市政府今舉行南部地區聯合記者會，提醒演習期間將實施人車疏散及避難管制，民眾須配合警察及民防人員引導就近避難，不得在戶外逗留或觀望，違者最高可處15萬元罰鍰。

嘉義縣第9屆「一季園主」開訓 翁章梁攜手6位園主種下瓜苗

嘉義縣政府推動青年返鄉從農，今天在六腳鄉辦理第9屆「一季園主」甜瓜定植活動，嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘及六腳鄉農會總幹事陳宥樺等人與6位園主一同種下甜瓜苗，象徵正式展開為期3個月的田間實作課程，盼培育更多設施農業人才投入精緻農業。

雲嘉南濱海浪漫玩騎將登場 台61線封路騎單車追夕陽

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處一年一度「浪漫玩騎雲嘉南」將登場，9月至11月推出3場主題自行車活動，邀請自行車友騎上台61線快速道路，以時速15公里以下速度漫遊，沿途欣賞海鳥生態、鹽田文化及夕陽景觀，一路前往台灣極西點國聖港燈塔追夕陽。

嘉義醫院設急診能量補給站 第一線救護人員執勤更有後盾

急診醫療需求持續增加，第一線醫護與救護人員工作負荷日益沉重。衛生福利部嘉義醫院為提升急重症照護品質，在急診區設置「能量補給站」，提供消防救護人員、民間救護團隊及院內急診醫療人員執勤空檔補充體力。副院長周上琳表示，打造友善急診環境是提升醫療品質的重要基礎，院方將持續深化跨專業合作，建構更具韌性的緊急醫療照護網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。