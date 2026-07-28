嘉義縣第9屆「一季園主」開訓 翁章梁攜手6位園主種下瓜苗

嘉義縣政府推動青年返鄉從農，今天在六腳鄉辦理第9屆「一季園主」甜瓜定植活動，嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘及六腳鄉農會總幹事陳宥樺等人與6位園主一同種下甜瓜苗，象徵正式展開為期3個月的田間實作課程，盼培育更多設施農業人才投入精緻農業。

農業處介紹，一季園主研習課程由農業試驗所主辦，嘉義縣精緻農業協會協辦，透過「新農民培育之育成基地－設施產業技術轉譯種子人才培育」計畫培育農業人才，學員來自台灣各地，本身皆有務農經驗，包含種植水蜜桃、芭樂、萵苣、龍眼、荔枝及有機蔬果等。

農業處表示，一季園主課程分享瓜果類專業種植知識，為期3週訓練包括種苗生產、設施栽培、灌溉管線、基礎電路、病蟲害管理、農業經營管理、溫室維護及養蜂授粉等多元課程，緊接進入3個月田間實作，由業師陪伴與技術指導，並提供農產品行銷及通路媒合。

翁章梁說，一季園主活動開辦以來培育眾多青年投入農業生產，包括理論課程及田間實作，學員來自台灣各地，都有從農經驗，對於氣候掌握及田間管理具有一定熟悉程度，但不同作物有不同學問，因此從農需要持續學習，歡迎退休民眾及青年朋友一起來從農。

嘉義縣第9屆「一季園主」今天開訓，縣長翁章梁攜手6位園主種下瓜苗。圖／嘉義縣政府提供