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桃園迎原民日 8/1到8/7穿原民服飾免費搭機捷

中央社／ 桃園28日電

桃園大眾捷運股份有限公司攜手桃園市政府原住民族行政局，8月1日原民日起到7日，不限原民，只要穿原民傳統服飾或配戴原民風格配件，可不限次數免費搭機場捷運

桃捷公司今天發布新聞稿表示，活動期間穿原民傳統服飾或配戴具原民圖騰、紋飾飾品、包包或鞋款等配件，進出站時向旅客詢問處出示穿搭，經站務人員確認即可免費搭機捷。

此外，桃捷公司說，8月1日到2日在桃園陽光劇場辦「桃園市原住民族Ho Hai Yan文化節」，規劃原民16族歲時祭儀、歌舞展演、美食及文化創意市集等，免費入場；另外，8月每週六、日在KIRI國際原住民族文創園區辦「2026桃原購物節」特色市集，單筆消費滿新台幣300元可參加抽獎，最大獎現金10萬元。

桃捷公司邀民眾趁8月暑假搭機捷走訪領航站周邊景點，從桃園陽光劇場文化盛會到KIRI國際原住民族文創園區假日市集，再到鄰近橫山書法藝術公園，串起文化、美食、購物與休閒精彩旅程。

桃園 桃捷 機場捷運

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