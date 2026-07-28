雲嘉南濱海浪漫玩騎將登場 台61線封路騎單車追夕陽

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處一年一度「浪漫玩騎雲嘉南」將登場，9月至11月推出3場主題自行車活動，邀請自行車友騎上台61線快速道路，以時速15公里以下速度漫遊，沿途欣賞海鳥生態、鹽田文化及夕陽景觀，一路前往台灣極西點國聖港燈塔追夕陽。

雲嘉南風管處今天攜手故宮南院舉辦啟動記者會，嘉義縣長翁章梁、故宮南院院長彭子程及雲嘉南風管處長莊名豪等人出席，邀請台視氣象主播魏于恬、舞蹈創作者小咩及印尼網紅吳俊星踩動啟動踏板，象徵活動正式展開，邀請民眾騎乘單車探索濱海風光。

雲嘉南風管處介紹，9月12日「雲林玩騎濱海小鎮」路線約32公里，沿途走訪口湖鄉及椬梧滯洪池，安排兒童滑步車趣味賽；10月3日「台61夕照騎乘」由將軍漁港出發，騎乘封閉管制的台61線快速道路最末段，沿途欣賞七股潟湖、魚塭景觀，終點抵達國聖港燈塔看夕陽。

此外，11月21日「嘉義故宮高跟鞋浪漫尋騎」由故宮南院出發，串聯蒜頭糖廠、高跟鞋教堂等景點，全程約60公里，結合藝術、糖鐵文化及濱海風光，同樣規畫兒童滑步車趣味賽，打造適合親子同遊的自行車活動。

莊名豪說，雲嘉南濱海擁有豐富海鳥生態、鹽田文化及夕陽景觀，今年再度爭取台61線部分路段交通管制，讓車友有機會騎上快速道路，以不同角度欣賞雲嘉南海岸風景，3場活動即日起開放報名，後續也會推出自主認證及特色遊程，邀請大家感受濱海四季風光。

翁章梁說，雲嘉南風管處舉辦騎單車探索雲嘉南活動，騎單車是沿海旅遊的最佳速度，能深入了解沿海生態，探索近年開發的新景點及地方文化故事，嘉義路線結合故宮南院、高跟鞋教堂，欣賞沿海候鳥和文創成果，邀請大家一同參與。

2026浪漫玩騎雲嘉南即日起開放報名，活動結合濱海景觀、人文聚落與親子體驗。記者黃于凡／攝影