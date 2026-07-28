嘉義醫院設急診能量補給站 第一線救護人員執勤更有後盾

急診醫療需求持續增加，第一線醫護與救護人員工作負荷日益沉重。衛生福利部嘉義醫院為提升急重症照護品質，在急診區設置「能量補給站」，提供消防救護人員、民間救護團隊及院內急診醫療人員執勤空檔補充體力。副院長周上琳表示，打造友善急診環境是提升醫療品質的重要基礎，院方將持續深化跨專業合作，建構更具韌性的緊急醫療照護網絡。

近年來，隨著高齡化社會、急重症醫療需求增加及連續假期急診量攀升，急診醫療體系面臨更大挑戰。嘉義醫院除持續精進急診醫療專業，也透過完善院前、院後緊急醫療合作及跨專業協作機制，提升急重症照護效率，打造更安全、完善的緊急醫療服務。

嘉義醫院表示，緊急醫療是一場分秒必爭的生命接力，從事故現場救護、病患送醫到急診接手治療，每個環節都仰賴消防救護人員、民間救護團隊及醫療團隊密切合作。此次設置「能量補給站」，希望讓第一線人員在高強度勤務間隙適時補充體力，以維持良好工作狀態與照護效能，也展現醫院重視跨專業合作與友善職場環境的理念。

急診室主任沈朝賢表示，急診醫療講求即時應變與團隊合作，第一線人員經常必須在短時間內完成病患交接、評估及後續處置，良好的工作環境及適當支持措施，有助提升醫療團隊與救護人員的協作效率，讓急診流程更加順暢，病患也能獲得更即時、安全的照護。

周上琳表示，嘉義醫院未來將持續整合院內外醫療資源，強化與消防、救護及社區醫療夥伴的合作機制，提升緊急醫療體系韌性，提供民眾更安全、更即時且更有品質的醫療服務。