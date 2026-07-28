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東石海之夏煙火秀幕後曝光 在地煙火公司打造煙火故鄉國際級花火秀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書
2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。

這場令人驚豔煙火盛宴，幕後推手是在地老字號東石鄉永豐煙火公司，再次展現嘉義在地產業深厚實力。

成立於1978年永豐煙火，是國內少數具備大型高空煙火研發、製造與施放能力的專業團隊，長年投入煙火設計、技術創新及安全研發，不僅產品外銷美國等海外市場，曾參與迪士尼樂園、日本祭典及台灣國慶煙火等大型活動，在國際煙火競賽中屢獲佳績，已成為台灣煙火產業的重要品牌。

近年東石海之夏大型煙火秀由永豐煙火負責，以「在地製造、在地施放」模式，讓東石不只是煙火施放地，更成為煙火產業的重要基地。今年高規格演出再度成功打響「東石煙火」品牌，也讓不少民眾感受到媲美日本祭典的震撼視覺效果。

縣長參選人、立委蔡易餘觀賞煙火後表示，今年煙火再次證明東石擁有優秀的在地產業與觀光能量，未來希望「東石海之夏」持續升級，不只維持高品質煙火演出，更要發展多元觀賞模式，規劃海上、陸上及不同視角的賞煙火體驗，結合東石漁港、海洋及濱海景觀，打造更具特色的花火觀光品牌。

蔡易餘認為，未來可透過更多創新規劃，延長遊客停留時間，串聯東石漁人碼頭、漁港、美食及地方文化，讓煙火不只是短短十多分鐘的演出，而是帶動地方觀光與產業發展的重要引擎，讓每年東石海之夏都能帶給遊客不同驚喜，持續提升嘉義濱海旅遊吸引力。

隨著永豐煙火持續精進技術、擦亮「煙火故鄉」招牌，加上地方未來規劃朝多元觀賞及深度旅遊發展，東石海之夏可望從單一煙火活動，逐步升級為兼具產業特色、文化魅力與國際觀光潛力的濱海品牌盛會。

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書
2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書
2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書
2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。圖／截自蔡易餘臉書

煙火秀 東石 嘉義

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