酒駕撞死高職生 男肇逃2小時落網

陳姓男子因酒駕被吊銷駕照，前晚又涉酒後開車，行經雲林虎尾鎮擦撞對向騎自行車的陳姓高職生，導致對方卡在車後擋風玻璃，他竟將人丟路邊並棄車逃逸，學生傷重不治。警方案發兩小時後查獲陳男到案，依公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後晚間向法院聲請羈押禁見。

檢方昨相驗發現，十七歲的陳姓學生頭部重創致死；他的祖母說，孫子就讀農工職校將升高二，平常很乖、孝順，在牛排館打工，薪水都會拿回家貼補家用，也愛騎單車，案發時所騎的單車還是靠自己打工買的，實在難以接受發生這種事。

陳母批，肇事者沒立即叫救護車，喪失搶救先機，「等同蓄意殺害，實在太惡劣了」。

據了解，四十三歲陳姓男子二○二二年曾酒駕，被吊銷駕照也未再考照，現屬無照駕駛；警方昨要將他移送至雲林地檢署，媒體堵訪問「會不會覺得自己太惡劣？」「為何不救人？要跟家屬說什麼？」陳不發一語，趕緊進警車。

警方追查，前晚九時五十分許，陳姓學生騎自行車，從虎尾鎮文科路往東，要轉入芒果大道時，遭沿文科路往西的陳姓男子轎車撞擊，學生頭部先撞上擋風玻璃、再飛到後擋風玻璃處，陳一度再行駛約二百公尺才停下，拉出學生後，又往前行駛二百公尺，將車子前、後車牌拔掉丟一旁空地，並找人載回家梳洗，警方還未查獲，就主動致電謊報自己車輛失蹤。

警方經調閱監視器，在案發兩小時後查獲陳姓男子，他一度拒認犯行，後來才供出事發經過，測得呼氣酒精濃度每公升零點一毫克。

死者就讀的學校表示，會盡一步了解並提供必要協助。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康