解決元長客子厝大排水患 1.4億元加大抽水站和滯洪池今動工

雲林北港溪水面高過內陸，造成元長鄉和北港交界的客子厝大排排水困難，每逢雨季鄰近村落水路無法排出而漫溢成災，客子厝等多個聚落屢屢受災，縣府爭取經費，斥資1.4億元推動第一期工程，今天動工，將擴增抽水站機組並擴建滯洪池，強化客子厝大排的排洪能力，紓解水患。

縣府水利處表示，北港溪靠近高鐵附近的客子厝大排，為元長地區的重要排水，因中下游區域地勢低窪平緩，易積淹雨水，當豪雨水量暴增時，大排積水無法以重力自然排出，以致末端水位高漲，鄰近的客子厝、崙仔村、瓦瑤寮及東庄等社區鄉，每年雨季常引發溪水倒灌成災窘境，村落淹水嚴重。

雲林縣府爭取水利署補助辦理客子厝大排新建抽水站暨滯洪池治理工程，水利處長許宏博說，目前客子厝排水出口右岸的抽水站現有機組僅有10cms，抽水規模不足，無法有效減輕淹水，現經濟部水利署與雲林縣府合作，著手辦理抽水站及滯洪池新建工程。

許宏博說，工程共分兩期，第一期工程將以1.4億元，在大排的左岸，新建一座10cms的抽水站，並增設2.5cms抽水機組，滯洪池面積約4公頃，滯洪池容量6萬m3， 颱風豪雨警報前可用動力抽排，使該常蓄水空間排空，有效利用蓄洪，並採側溢流堰型式設計， 汛期時，可透過排水路上游逕流自然溢入滯洪池，發揮防汛功能。

縣長張麗善主持第一期工程動工典禮，立委張嘉郡、丁學忠及議員蔡明水、王鈺齊、黃美瑤、陳俊龍、陳乙辰、李明哲應邀參加。

張麗善表示，一期工程預定明年底完工，第二期工程2億5千萬元已進行設計，將再增設3組2.5cms抽水機，滯洪池擴大至12公頃，屆時客子厝大排末端總抽水量達20cms，為現有抽水能量的2倍，將有效改善排洪紓解水患，確保生命財產安全。

北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影