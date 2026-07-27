快訊

軟銀400億美元OpenAI聯貸融資再添21家金融機構 台灣也有銀行參與

獨家／公股金融異動一波波 這家券商總座人事拍板

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

聽新聞
0:00 / 0:00

解決元長客子厝大排水患 1.4億元加大抽水站和滯洪池今動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影
北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影

雲林北港溪水面高過內陸，造成元長鄉和北港交界的客子厝大排排水困難，每逢雨季鄰近村落水路無法排出而漫溢成災，客子厝等多個聚落屢屢受災，縣府爭取經費，斥資1.4億元推動第一期工程，今天動工，將擴增抽水站機組並擴建滯洪池，強化客子厝大排的排洪能力，紓解水患。

縣府水利處表示，北港溪靠近高鐵附近的客子厝大排，為元長地區的重要排水，因中下游區域地勢低窪平緩，易積淹雨水，當豪雨水量暴增時，大排積水無法以重力自然排出，以致末端水位高漲，鄰近的客子厝、崙仔村、瓦瑤寮及東庄等社區鄉，每年雨季常引發溪水倒灌成災窘境，村落淹水嚴重。

雲林縣府爭取水利署補助辦理客子厝大排新建抽水站暨滯洪池治理工程，水利處長許宏博說，目前客子厝排水出口右岸的抽水站現有機組僅有10cms，抽水規模不足，無法有效減輕淹水，現經濟部水利署與雲林縣府合作，著手辦理抽水站及滯洪池新建工程。

許宏博說，工程共分兩期，第一期工程將以1.4億元，在大排的左岸，新建一座10cms的抽水站，並增設2.5cms抽水機組，滯洪池面積約4公頃，滯洪池容量6萬m3， 颱風豪雨警報前可用動力抽排，使該常蓄水空間排空，有效利用蓄洪，並採側溢流堰型式設計， 汛期時，可透過排水路上游逕流自然溢入滯洪池，發揮防汛功能。

縣長張麗善主持第一期工程動工典禮，立委張嘉郡、丁學忠及議員蔡明水、王鈺齊、黃美瑤、陳俊龍、陳乙辰、李明哲應邀參加。

張麗善表示，一期工程預定明年底完工，第二期工程2億5千萬元已進行設計，將再增設3組2.5cms抽水機，滯洪池擴大至12公頃，屆時客子厝大排末端總抽水量達20cms，為現有抽水能量的2倍，將有效改善排洪紓解水患，確保生命財產安全。

北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影
北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影

北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影
北港和元長交界的客子厝大排長年水患不斷，今動工增加抽水量能達兩倍，並將擴建滯洪池，解決遇雨淹水窘境。記者蔡維斌／攝影

滯洪池 北港 水利署

延伸閱讀

東港汙水下水道邁新里程 水資源回收中心啟用、接管免自費

水利署：2026年上半年水庫清淤突破1,020萬立方公尺

好讀周報／還水於民！歐洲深耕水質淨化 城市游泳成新風潮

毒駕車塞爆拖吊場成大型停車場 新北將擴建近萬平方公尺保管場

相關新聞

解決元長客子厝大排水患 1.4億元加大抽水站和滯洪池今動工

雲林北港溪水面高過內陸，造成元長鄉和北港交界的客子厝大排排水困難，每逢雨季鄰近村落水路無法排出而漫溢成災，客子厝等多個聚落屢屢受災，縣府爭取經費，斥資1.4億元推動第一期工程，今天動工，將擴增抽水站機組並擴建滯洪池，強化客子厝大排的排洪能力，紓解水患。

雲林公共自行車將擴及全縣20鄉鎮市 再增千輛車拚2027年底到位

雲林縣公共自行車MOOVO上路滿3年，已成為不少學生、上班族通勤代步工具。雲林縣交通工務局表示，目前全縣已有8個鄉鎮市、263處租借站、1300輛公共自行車投入營運，整體滿意度高達97.65%。縣府再編列1.2億元推動第二期計畫，預計2027年底完成全縣20鄉鎮市布建，近期有民眾反映車輛故障，已要求廠商在本月29日前完成所有車輛巡檢。

50多年前馬路拓寬遷成大保存 府城小西門暫以這形式「重現」

台南建城逾300年，多數城門因都市發展陸續拆除，其中小西門於1970年因西門路拓寬遷移至成功大學光復校區保存。地方文史團體多年倡議「小西門回家」，希望重返原址附近，恢復府城歷史地景；不過，市府考量文化資產保存、結構安全及工程技術等因素，現階段不規畫搬遷，將先在公園打造小西門城門意向特色遊戲區，讓小西門重新走入市民生活。

小西門城門回家難 公園打造景觀意象

台南建城三百年，多數城門已拆除，其中小西門因道路拓寬拆遷，保存於成功大學光復校區，距離原址數百公尺，經過五十多年後地方倡議「讓小西門城回家」，恢復完整歷史地景，但市府表示，評估不適合再搬遷，目前先於小西門公園打造景觀意象。

連結歷史…台南和意公園 改名小西門

台南市有五百多座公園，曾有數次公園更名、命名引起地方不同意見，精華地段中西區「和意公園」是小西門遺址所在，卻以路段取名，六年前地方發起更名為「小西門公園」，獲議會通過提案，有議員也說，盼日後公園命名多方考量，避免再次改名。

星期評論／讓專業化解環保疑雲 贏得信任

台南安南區城西掩埋場被質疑偷排廢水，環保局正面回應、當場再採樣，外界疑慮仍未完全消除。當今環境永續已成城市發展基本原則，類似爭議恐怕不會是最後一次，真正的挑戰，不只是提出環境治理的安全評估、措施、檢測數據等，更是如何將這些專業作為轉化為社會信任，避免政策推動因信任不足而事倍功半。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。