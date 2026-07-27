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臺南街頭文化月POWER SUMMER聯展登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市政府文化局推動「2026十六歲正青春藝術節」，以成年禮文化為核心，透過藝術、表演與街頭文化，引領青年在創作與交流中探索自我。今年街頭文化月重點活動「POWER SUMMER國高中職聯合舞展」26日在臺南文化中心盛大登場，集結全市25所國高中職、28個學生社團、約450位青年學子輪番演出，以街舞、熱舞、嘻哈、饒舌等多元展演，展現青春無限活力。台南市長黃偉哲也到場與青年同樂，盼望藉此舞台讓市民看見臺南年輕世代蓬勃的創造力與生命力。

臺南市長黃偉哲表示，「十六歲正青春藝術節」多年來深受青年朋友喜愛，不論是戲劇、街舞或各類展演活動，都讓更多年輕人勇於展現自我。今年「POWER SUMMER國高中職聯合舞展」集結25所學校、28個社團共同參與，陣容盛大，也充分展現街舞文化在校園蓬勃發展，祝福所有參與演出的學生都能盡情揮灑青春熱情，留下最精彩的舞台回憶。

黃市長也現場鼓勵大家，2026和通盃第五屆全國街舞大賽也將於8 月 16 日在臺南文化中心盛大登場，冠軍隊伍將可獲邀登上今年臺南市的跨年晚會舞台，屆時現場將有10多萬的觀眾，他歡迎在場青少年朋友踴躍參加和通盃，展現自己的熱力努力奪冠，年底時登上跨年舞台將最棒的舞技展現出來。

文化局表示，臺南擁有深厚的「做十六歲」成年禮文化，象徵青年邁向人生的重要里程碑，市府近年更積極打造青年友善城市，持續推動「十六歲正青春藝術節」。街舞不只是年輕人的流行語言，更是一座城市與青年對話的重要媒介，因此從文化中心開始逐步建置戶外跳舞鏡空間，並陸續擴展至市內更多公共場域，提供青年安全、便利且自由練舞的環境，讓公共空間成為培養興趣、交流創意與展現自信的平台。

文化局表示，「十六歲正青春藝術節」自7月18日至8月1日推出一系列街頭文化月、展演、工作坊及成年禮活動，希望透過藝術陪伴青年成長，讓文化不只是欣賞，更能成為生活的一部分。今年的POWER SUMMER不僅展現學生精湛舞技，更邀請家長、校園教師及新住民學生共同參與演出，以舞蹈跨越年齡、族群與文化背景，展現街舞所蘊含的包容、合作與凝聚力，也讓藝術成為彼此理解與交流的橋梁。

由S.F.C街舞團長年推動的POWER SUMMER，今年已邁入第12屆，已成為臺南最具代表性的青年街頭文化品牌之一。今年除精彩街舞競演外，也融合饒舌、儀隊、花式跳繩、獨輪車等多元表演形式，並結合街頭美食、潮流飾品及文創商品市集，打造兼具展演、交流與生活風格的青春嘉年華，讓更多青年透過共同參與，激盪創意、建立友誼，也讓市民感受街頭文化的多元魅力。

文化局補充，市府持續推動青年文化政策，並建置更多的公共跳舞空間，盼望讓更多年輕人勇於站上舞台、展現自我，並透過「十六歲正青春藝術節」持續深化成年禮文化與當代藝術的連結，讓臺南成為青年築夢、文化扎根與世代共融的重要城市。

聚傳媒

臺南 黃偉哲 台南

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