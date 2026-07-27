雲林公共自行車將擴及全縣20鄉鎮市 再增千輛車拚2027年底到位

雲林縣公共自行車MOOVO上路滿3年，已成為不少學生、上班族通勤代步工具。雲林縣交通工務局表示，目前全縣已有8個鄉鎮市、263處租借站、1300輛公共自行車投入營運，整體滿意度高達97.65%。縣府再編列1.2億元推動第二期計畫，預計2027年底完成全縣20鄉鎮市布建，近期有民眾反映車輛故障，已要求廠商在本月29日前完成所有車輛巡檢。

雲林縣2023年8月啟動MOOVO公共自行車第一期計畫，投入1.6億元建置及營運經費，目前已在斗六、虎尾、西螺、斗南、土庫、北港、水林及口湖等8個鄉鎮市完成布建，截至2026年6月底，共設置263處租借站，提供700輛公共自行車及600輛電動輔助自行車。

交通工務局統計，目前公共自行車每日平均車輛周轉率約2至2.5次，熱門站點最高可達3.6次，車輛妥善率維持95%左右，最新調查整體滿意度達97.65%。

交工局長汪令堯表示，公共自行車受到縣民好評，將啟動第二期計畫，將服務範圍擴大至林內、古坑、大埤、莿桐、元長、二崙、崙背、褒忠、麥寮、台西、東勢及四湖等12個鄉鎮，補足全縣公共自行車路網，預計2027年4月完成新增至少100處站點，再增700輛公共自行車及300輛電動輔助自行車，並朝2027年底完成全縣20鄉鎮市全面布建目標邁進。

近期有民眾在社群平台反映部分MOOVO車輛故障，汪令堯今天表示，縣府第一時間要求營運廠商全面清查，廠商已從彰化增派2組巡檢人力支援，預計7月29日前完成全縣1300輛車巡檢，確保車況正常，提升騎乘安全。

近期有民眾在社群平台反映部分雲林公共自行車車輛故障，雲林縣交工局表示，已要求廠商加強巡檢。圖／交通工務局提供