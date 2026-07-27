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雲林電競派對9月登場 「英雄聯盟」大亂鬥 樂齡也能組隊拚16萬獎金

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，縣長張麗善（左二）今在記者會上搶先體驗。記者陳雅玲／攝影
「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，縣長張麗善（左二）今在記者會上搶先體驗。記者陳雅玲／攝影

「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，今年邁入第五屆，除以「英雄聯盟」全新限時模式「隨機單中：大混戰」作為主軸賽事，也延續去年好評的「Just Dance 舞力全開 2026」，首度新增樂齡團體組，並規畫電玩街機、虛擬運動等免費體驗區，賽事即日起開放報名至8月底，總獎金超過16萬元。

雲林縣政府今舉辦2026雲林電競派對宣傳記者會，雲林縣長張麗善、縣議員黃美瑤、縣府新聞處長陳其育等人搶先體驗今年比賽曲目「Good Luck, Babe!」，現場跟著音樂熱舞，提前感受活動熱血氛圍，並號召全國電競玩家踴躍組隊參賽。

張麗善表示，雲林電競派對今年邁入第五屆，今年主賽事以「英雄聯盟」隨機單中「大混戰」模式進行，希望熱愛電競的玩家都能同場較勁；「Just Dance 舞力全開 2026」則持續推出，除青少年、成年及親子組外，今年更首度增加樂齡團體組，讓不同年齡層都能一起享受電競與律動的樂趣。

她說，近年縣府持續打造青年發展舞台，除了舉辦「雲耀新聲」、街舞等競賽，也透過青年創業基金，提供微創型、專案型創業補助及陪伴輔導，希望讓更多年輕人在雲林發展、實現夢想，也期盼藉由電競賽事，讓更多青年看見雲林的活力與創新。

雲林科技大學數位媒體設計系副教授翁漢騰感謝縣府持續舉辦電競活動，讓雲科大數媒系學生有機會參與視覺設計及成果展示，也期待透過產學合作，培育更多數位內容人才，未來能留在雲林就業發展，為地方注入創新能量。

兩天活動除將舉辦「英雄聯盟」隨機單中：大混戰冠軍賽外，也安排明星交流賽，邀請知名實況主MMD咪咪蛋、Mountain老山與粉絲同場對戰；「Just Dance 舞力全開 2026」決賽也將同步登場。現場完成指定任務即可獲得摸彩券，有機會抽中Apple Watch、Nintendo Switch 2及iPad等好禮。

陳其育表示，今年活動現場規畫多項免費互動設施，包括深受大小朋友喜愛的太鼓機、飛輪體驗及多款體感運動遊戲，還有「E-POP電玩街機」及「運動遊戲互動區」，民眾都可免費遊玩，感受電競與虛擬運動結合的魅力。今年賽事總獎金超過16萬元，即日起開放報名至8月底，相關訊息請上「2026雲林電競派對」FB粉絲專頁 (https://www.facebook.com/YunlineSportsParty/)查詢。

「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場。記者陳雅玲／攝影
「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場。記者陳雅玲／攝影

「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，參加民眾有機會獲得縣府準備的禮品。記者陳雅玲／攝影
「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，參加民眾有機會獲得縣府準備的禮品。記者陳雅玲／攝影

「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，縣長張麗善（左二）今在記者會上搶先體驗。記者陳雅玲／攝影
「2026雲林電競派對」將於9月19、20日在雲林縣立體育館登場，縣長張麗善（左二）今在記者會上搶先體驗。記者陳雅玲／攝影

電競 雲林 英雄聯盟

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