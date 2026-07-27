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修一扇紗窗、換一個插座 台南社大志工深入弱勢家庭補強居住安全

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南社區大學修繕「樂活居家修繕社」志工協助更換老舊插座、維修紗窗及門鎖、增設照明等，排除潛藏用電風險，以實際行動提升弱勢家庭居住安全與生活品質。圖／台南社大提供
台南社區大學修繕「樂活居家修繕社」志工協助更換老舊插座、維修紗窗及門鎖、增設照明等，排除潛藏用電風險，以實際行動提升弱勢家庭居住安全與生活品質。圖／台南社大提供

台南社區大學「樂活居家修繕社」攜手台灣台江全人服務協會，今年4月完成場勘，近期協助4戶弱勢及失能家庭更換老舊開關插座、增設照明、維修門鎖與紗窗、加裝防撞壁貼等，以實際修繕行動改善居住環境，也補強居家安全，讓弱勢家庭重拾基本生活機能。

台南社大社團成員許志瑋說，修繕團隊實際走訪案家後，發現不少家庭居住條件遠比想像中艱困，有住戶家中只有水泥地板，沒有紗窗，在南部炎熱天氣下甚至沒有冷氣，讓人深受震撼，也更加體會居住安全與生活品質對弱勢家庭的重要性。

樂活居家修繕社指導老師林俊成指出，修繕過程中發現不少潛藏用電危機，其中一戶因長期使用電鍋，插座已出現膠殼熔化情形，若持續使用，恐因高溫導致電線走火；部分弱勢家庭對用電安全認知及應變能力較不足，也需要透過專業志工協助改善硬體設備，降低居家風險。

林俊成提到，公益修繕不只是幫助他人，更是社員難得的實務練習機會，且水電技術若長時間未實作容易生疏，透過公益服務，不僅能累積實務經驗，也能讓社員認識不同家庭處境，提升對社會議題的關注。

台南社大社長吳俊賢說，能將課堂所學運用在公益服務，協助真正有需要的人，是學以致用最有意義的方式，也能藉此複習技術。

台江全人服務協會秘書長宋靜芳表示，捐款固然重要，但真正走進案家、看見家庭面臨的困境，帶來的衝擊更直接；社區大學不少學員平時較少接觸弱勢或失能家庭，協會提供案家作為實作場域，讓學員累積修繕經驗，同時協助住戶改善居住環境，達到互惠共好的效果。

台南社區大學「樂活居家修繕社」攜手台灣台江全人服務協會，深入弱勢及失能家庭進行公益修繕，協助改善居住環境，補強居家安全。圖／台南社大提供
台南社區大學「樂活居家修繕社」攜手台灣台江全人服務協會，深入弱勢及失能家庭進行公益修繕，協助改善居住環境，補強居家安全。圖／台南社大提供

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