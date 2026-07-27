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南科LM特區停車常一位難求 5.42億新建立體停車場預計下月完工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
交通局稱考量停車場位處善化與新市交界，預計以「善新立體停車場」命名。
交通局稱考量停車場位處善化與新市交界，預計以「善新立體停車場」命名。

南科台南善化LM特區因位處園區生活圈核心，近年人口成長快速、停車常一位難求。市府爭取中央補助興建多目標立體停車場，總工程經費5.42億元、進度已達99%，預計下月完工、11月驗收後啟用。可提供304個小客車、163個機車停車格。

市長黃偉哲上午視察施工情形，他說，停車場啟用不僅能大幅紓解地方停車壓力，一樓更規畫多目標商場空間，是「全方位滿足LM特區的在地生活需求」。

黃偉哲表示，市府近年積極拓展停車供給，獲中央核列13座立體停車場均已完成發包，已完成7座上線營運。其中南科生活圈核心的善化LM特區，因人口與車輛密集，停車需求迫切，區內唯一停車場用地因而闢建為立體停車場。

市府表示，為兼顧成本與安全，採地面四層設計，並將充電設施設於頂樓提升災害疏散彈性。市府也將研究外牆導入側面太陽能光電面板是否可行，兼具減光降噪、廣告宣導與綠能發電效益，朝淨零碳排目標邁進。工程目前進度已99%，完工後一樓更規畫484坪商業與公共服務空間，結合周邊路邊停車整合管理，期許通過驗收後儘速啟用，成為兼具停車、購物與休閒機能的在地新地標。

交通局表示，為持續擴充停車供給並升級交通服務品質，團隊積極爭取中央前瞻計畫挹注1.8億元的「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」，採統包模式，有效縮短行政流程並深度整合施工界面與設計理念。

工程完工後將導入專業營運業者建置智慧停車系統與綠能充電設施。考量位處善化與新市交界，預計11月整備完成後，以「善新立體停車場」名稱啟用，全面滿足LM特區及周邊居民的生活與停車需求。

交通局指出，停車場場內從車道斜坡、地坪設計、色彩辨識到通風採光等細節，均以使用者體驗為核心，結合創新科技與細膩工法展現人性化巧思，期待如期如質完工，盡快提供優質便利的公共服務。

交通局說，停車場外觀採用格柵與沖孔鋁板設計，能創造通透的採光環境並有效降溫，同時減少對周邊住宅噪音與光害衝擊，將積極爭取「黃金級綠建築標章」。設計團隊更與國立自然科學博物館「野地之詩」跨域合作，結合遊憩、教育與休閒景觀空間，是國內停車場極具特色與前瞻性的創新作法。

交通局說，停車場從車道斜坡、地坪設計、色彩辨識到通風採光等細節，均以使用者體驗為核心，結合創新科技與細膩工法展現人性化巧思。
交通局說，停車場從車道斜坡、地坪設計、色彩辨識到通風採光等細節，均以使用者體驗為核心，結合創新科技與細膩工法展現人性化巧思。

市長黃偉哲視察施工盼打造新地標。
市長黃偉哲視察施工盼打造新地標。

市長黃偉哲視察施工盼打造新地標。
市長黃偉哲視察施工盼打造新地標。

停車場 南科 中央 黃偉哲

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