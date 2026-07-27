星耀兩年試驗成功挑戰高鹽化耕地 種出500公斤鮮美蔬菜送社區

要在極端氣候的惡劣環境種植蔬果可說難上加難，雲林縣口湖鄉椬梧地區長年飽受海水倒灌，造成耕地高度鹽化，星耀投控與農業生技公司合作，在當地推動光電結合農業試驗計畫，經過長期栽植試驗與科學化管理，成功讓荒地逐步蛻變成綠洲，依不同溫網室遮蔽率成功取得初步實證成果，這項突破足可供作貧瘠之地翻身的參考。

雲林沿海土地貧瘠，星耀繼協助口湖椬梧地區復育「椬梧樹」期把當地地名「種回來」，最近又挑戰鹽化劣地極限，委託中興大學合作廠商「漢將農業生技公司」導入專業農業技術與科學試驗設計，對土壤條件、遮蔽率與作物生長進行2年的觀測分析，發現椬梧地區土質有機質含量低於2%，部分區域的土壤電導度(EC值)甚至高達10-23mS/cm，遠超過一般作物的耐受範圍，屬於標準的「不適耕作地」。

該團隊為確保試驗結果及未來因應對策，在當地建造4棟溫室與3棟網室共7座獨立設施，設計40%、60%、80% 三種不同遮蔽率，並設置無遮蔽對照區。透過持續的排水改善、鹽分淋洗、補充有機質等系統性改良，逐步將其轉化為可穩定栽培的農業生產環境，也驗證系統性土壤改良對光電農業場域的關鍵影響。

經三批次試驗結果，發現光照強度與土壤鹽分，係為影響產量的兩大關鍵因素。星耀指出，第一批低溫與高鹽度雙重影響，葉菜類產量一度不到20公斤；第二批調整管理策略，使福山萵苣產量成功升至68公斤；第三批小白菜產量更可達85.2公斤，超越設定目標。經交叉分析發現遮蔽率40%至60%環境下，作物生長表現最佳。

星耀表示，這項試驗成果不僅驗證農電共生環境下的作物適應性與管理方式，也為未來營農型光電案場達到法規要求的產量標準(慣行農法70%以上)，提供了重要的實證基礎與參考依據。未來將持續投入農電共生與環境改善，打造能源建設、農業生產與地方共榮並行的永續示範場域。

啟動試驗兩年來，星耀團隊陸續成功栽培小白菜、空心菜、萵苣、地瓜葉、高麗菜及番茄等共13種作物、累計收成約500公斤的安心農產，展現劣地質地復育與農電共生的階段性成果。所有收成的蔬菜均無償提供給後厝、梧北、成龍、蚵寮、家園青蚶等長青食堂及當地學校與關懷據點，讓這份來自土地的成果轉化為支持地方的實際行動。

星耀投控強調，這項計畫的初衷並非追求短期農業收益，而是希望透過實際驗證，為台灣面臨相同耕作困境的邊際土地尋找解方。未來將再導入智慧灌溉與遠端監控，精準調控水分；面對雨季等氣候風險，則搭配田菁等耐鹽、耐浸水綠肥或採離地栽培等多元方式，持續累積不同作物的實證數據，期能藉由跨領域科學試驗，為台灣再生能源與農業永續發展，提供具推廣價值的實務模式。相關試驗成果報告已公布官網供全民參考。

星耀於雲林口湖不適耕作地推動光電結合農業試驗計畫，透過土壤改良、多遮蔽率設成功在惡劣環境中種出鮮美蔬菜，並將試驗成果報告公布供農民參考。圖／星耀提供

星耀於雲林口湖不適耕作地推動光電結合農業試驗計畫，透過土壤改良、多遮蔽率設成功在惡劣環境中種出鮮美蔬菜，並將試驗成果報告公布供農民參考。圖／星耀提供

星耀於雲林口湖不適耕作地推動光電結合農業試驗計畫，透過土壤改良、多遮蔽率設成功在惡劣環境中種出鮮美蔬菜，並將試驗成果報告公布供農民參考。圖／星耀提供

星耀推動光電結合農業試驗計畫，於雲林土質鹽化最嚴重的口湖椬梧地區建置7座溫網室進行蔬果栽培試驗，成功種出豐肥蔬菜回饋地方。圖／星耀提供

星耀推動光電結合農業試驗計畫，成功年產量超過500公斤安心蔬菜，並全數送給當地社區鄰里，村民抱起鮮美蔬菜，欣喜萬分。圖／星耀提供