南市七股13號水門改建完成 持續強化區域防洪量能

台南市七股區13號水閘門因土建結構老舊，水密性不佳，影響擋水功能，有海水倒灌之虞，市府水利局自籌約650萬元經費改善完成，可望減緩七股區西寮里積淹水風險。

南市府水利局指出，面對日益嚴峻極端氣候挑戰積極落實防汛整備，除例行性維護工作外，也持續檢視水閘門使用狀況，避免因設施不良而造成防汛缺口。其中，七股地區因為先天地勢低窪，每當遭遇強降雨及潮汐等因素影響，容易造成海水灌入排水渠道及淹水問題。

水利局指出，七股區13號水閘門因土建結構老舊，水密性不佳，影響擋水功能，市府水利局巡檢後自籌約650萬元經費改善，工程去年12月開工，已在今年5月完成，於汛期發揮防洪效能。

水利局表示，老舊水閘門及抽水機組更新為近年重點精進工作，針對已無修繕效益的機組設備進行汰舊換新；土建結構老舊影響正常使用水門逐年編列預算進行改善；改建完成後的閘門水密性及操控性更佳，有助減少地方淹水風險。