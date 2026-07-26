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50多年前馬路拓寬遷成大保存 府城小西門暫以這形式「重現」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市小西門因馬路拓寬，五十多年前遷移到成大光復校園保存至今。記者吳淑玲／攝影
台南市小西門因馬路拓寬，五十多年前遷移到成大光復校園保存至今。記者吳淑玲／攝影

台南建城逾300年，多數城門因都市發展陸續拆除，其中小西門於1970年因西門路拓寬遷移至成功大學光復校區保存。地方文史團體多年倡議「小西門回家」，希望重返原址附近，恢復府城歷史地景；不過，市府考量文化資產保存、結構安全及工程技術等因素，現階段不規畫搬遷，將先在公園打造小西門城門意向特色遊戲區，讓小西門重新走入市民生活。

中西區公所表示，「小西門公園特色遊戲場改善工程」已完成規畫設計，經費約500多萬元，目前正辦理發包，預計工期4個月。遊戲場以「流動之門」為設計概念，融入城門、城垣及城樓元素，規畫「時光之門遊戲小屋」、「登城滑梯」、「城垣鑽籠」、「府城瞭望高台」等六項遊具，讓孩童透過攀爬、鑽行、滑行等體驗認識府城歷史。

考量基地鄰近原台南刑務所官舍及要道館，設計也依文資委員意見調整，將主體遊具降至4公尺並保留綠地軸線，以低彩度、現代化設計兼顧文化景觀，讓歷史意象與周邊古蹟環境相互融合。

市議員蔡筱薇表示，小西門遺址位於西門路與府前路口，里長及地方居民長年盼望城門回到原址附近，現階段希望先在已更名為「小西門公園」的原和意公園，以入口地景、城門意象及遊戲設施等方式重現歷史，逐步凝聚社會共識，朝未來「小西門回家」努力。

市議員沈震東也指出，讓歷史融入公共空間，是保存文化資產的重要方式，北區民德國中通學步道便融入小北門遺址元素，小西門公園先打造城門意象特色遊戲區，不僅提供遊憩空間，也能讓更多民眾認識府城歷史。

小西門又稱「靖波門」，清乾隆53年（1788年）林爽文事件平定後增建，原址位於現今西門路、府前路口一帶，是台灣府城八座城門之一。日治時期拆除城垣後，小西門得以保存，1935年被列為史蹟；1970年因道路拓寬，遷移至成功大學光復校區保存，但搬遷過程造成城樓與城門方向錯置，至今仍留在校園內。

台南市文化資產管理處表示，小西門屬文化資產，若再遷移，涉及古蹟保存、結構安全、工程技術及管理權責等多項專業評估，目前仍以留在成功大學保存為原則，不會貿然搬遷。

台南市中西區原和意公園更名「小西門」公園，小西門暫難遷多，目前先在公園打造特色公園，重現小西門意向。圖／議員沈震東提供
台南市中西區原和意公園更名「小西門」公園，小西門暫難遷多，目前先在公園打造特色公園，重現小西門意向。圖／議員沈震東提供

台南市中西區原和意公園更名「小西門」公園，小西門暫難遷多，目前先在公園打造特色公園，重現小西門意向。圖／議員沈震東提供
台南市中西區原和意公園更名「小西門」公園，小西門暫難遷多，目前先在公園打造特色公園，重現小西門意向。圖／議員沈震東提供

台南市中西區原和意公園更名「小西門」公園，小西門暫難遷多，目前先在公園打造特色公園，重現小西門意向。圖／議員沈震東提供
台南市中西區原和意公園更名「小西門」公園，小西門暫難遷多，目前先在公園打造特色公園，重現小西門意向。圖／議員沈震東提供

文化資產 台南 小西門

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小西門城門回家難 公園打造景觀意象

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