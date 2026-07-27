星期評論／讓專業化解環保疑雲 贏得信任

台南安南區城西掩埋場被質疑偷排廢水，環保局正面回應、當場再採樣，外界疑慮仍未完全消除。當今環境永續已成城市發展基本原則，類似爭議恐怕不會是最後一次，真正的挑戰，不只是提出環境治理的安全評估、措施、檢測數據等，更是如何將這些專業作為轉化為社會信任，避免政策推動因信任不足而事倍功半。

環境議題牽涉許多專業，影響因素也相當複雜，民眾接觸到的，往往是看得見的黑水、煙霧或景觀的改變，政府掌握的則是監測數據、法規標準、專業分析；雙方依據不同資訊形成判斷，彼此對環境風險認知，也就容易出現落差。

城西掩埋場周邊出現黑水，附近養殖漁民憂心水質受汙染，環保局提出監測數據、說明滲出水處理流程，並委託第三方採樣，希望以科學證據回應質疑，展現正面面對爭議的態度，更重要的是，讓調查過程持續公開透明，不同利害關係人都能參與見證、科學數據成為社會共同信任的基礎。

同樣政策也備受環境疑慮情況，出現在台南烏山頭水庫的水面型光電板，主管機關強調光電板材質安全、水質監測結果正常，還是未解地方疑問長時間日曬雨淋、掉落地上破損是否釋出汙染物？另，歸仁區沙崙農場規畫為南科園區，涉及草鴞棲地，中央和地方已做生態調查、擬定多項保育手段，遲遲未獲環團認可。

環境永續已成全球發展共識，環境爭議甚至足以影響重大政策推動，唯有透過資訊公開、長期監測、第三方參與監督機制等都制度化、常態化，逐漸累積公共信任，而不是一次次反覆質疑。