小西門城門回家難 公園打造景觀意象

台南建城三百年，多數城門已拆除，其中小西門因道路拓寬拆遷，保存於成功大學光復校區，距離原址數百公尺，經過五十多年後地方倡議「讓小西門城回家」，恢復完整歷史地景，但市府表示，評估不適合再搬遷，目前先於小西門公園打造景觀意象。

中西區公所表示，小西門原址的小西門公園，已完成「小西門公園特色遊戲場改善工程」規畫設計，遊戲場以小西門歷史意象為主題，融入城門、城垣及城樓元素，提供二至六歲幼童攀爬、鑽行、滑行等多元遊戲體驗，讓孩童遊戲中認識府城歷史，經費約五百多萬元，正辦理上網發包，預計工期四個月。

公所指出，小西門公園遊戲場鄰近原台南刑務所官舍及原台南刑務所要道館，為兼顧文化資產景觀，依文資委員意見調整，將主體遊具降至四公尺高、位置向西北側移動，保留要道館軸線綠地，城門僅保留東西向開口，城樓採現代化簡約設計及低彩度配色，使遊戲場與周邊古蹟景觀相互融合。

議員蔡筱薇表示，小西門短期內遷移困難，先透過公園景觀改善及歷史意象建置，逐步凝聚社會共識，希望大家一起促成，讓小西門城重返故里；議員沈震東說，地方希望先打造小西門城門意象，讓民眾休憩時認識府城歷史，另北區陽光公園與民德國中通學步道，也融入小北門遺址元素，讓城市歷史走入日常生活。

南市文化局文資處表示，小西門屬文化資產，搬遷涉及文資保存、結構安全、工程技術及管理權責等專業評估，目前會保留在成功大學，不會貿然遷移。