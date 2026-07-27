連結歷史 台南和意公園 改名小西門

台南市有五百多座公園，曾有數次公園更名、命名引起地方不同意見，精華地段中西區「和意公園」是小西門遺址所在，卻以路段取名，六年前地方發起更名為「小西門公園」，獲議會通過提案，有議員也說，盼日後公園命名多方考量，避免再次改名。

和意公園更名案，南市工務局表示「原則上尊重地方」；中西區公所表示，名稱已調整。

針對公園命名，南市並無「公園命名作業要點」或自治條例，最普遍取自在地名稱，例如水交社公園、九份子公園、平實公園、草湖寮公園等，直接採用地方既有地名，方便辨識，也保留地方特色。

過去台南許多公園名稱曾隨時代與地方需求調整，包括北區「中山公園」恢復舊名「台南公園」，有的公園改名則融入歷史人物與文化意涵，如連雅堂公園、巴克禮公園、林默娘公園等，以及原「民生綠園」更名湯德章紀念公園等，至於新闢公園，多以工程編號或暫定名稱稱呼，之後再依地方意見命名。

小西門是清代台灣府城十四座城門之一，原址位於西門路與府前路口附近。一九七○年道路拓寬拆除，城門遷移至成功大學光復校區保存，原址新闢公園因緊鄰和意路，取名和意公園，但地方人士認為無法和在地產生連結。

議員蔡筱薇、小西門里長曾俊仁等人多年前推動更名為「小西門公園」，盼透過地名重現府城歷史脈絡，因當地有小西門里、小西門圓環，以小西門公園更符合在地歷史。

工務局公園管理科表示，和意公園更名小西門公園案，議會通過後會函詢所在地區公所，請地方表達意見，再依程序報市長核准。

工務局指出，公園命名會以「地方認同」為重要考量，希望名稱與在地歷史、文化背景產生連結，所以取名或者要調整，都尊重地方意見。