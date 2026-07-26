找回府城記憶！原台南刑務所古蹟旁公園更名小西門公園

台南市擁有500多座公園，公園名稱不時因歷史脈絡、地方認同或時代變遷而調整。位於中西區精華地段、也是清代府城小西門遺址所在地的「和意公園」，地方6年前提出更名訴求，也經市議會提案通過，目前已正式更名為「小西門公園」。台南市政府工務局表示，公園命名及更名原則上尊重地方意見；中西區公所說，名稱已完成調整。

小西門為清代台灣府城14座城門之一，原址位於現今西門路與府前路口附近，1970年因道路拓寬拆除，後遷移至成功大學光復校區保存。原址開闢公園後，因鄰近和意路而命名為「和意公園」，但地方人士長期認為名稱缺乏歷史連結，無法彰顯小西門的文化意義。

市議員蔡筱薇與小西門里長曾俊仁等多位民代、文史團體及地方人士，自2020年起推動更名，希望恢復「小西門公園」名稱，重現府城歷史地景。相關提案也獲台南市議會通過，完成行政程序後，正式更名。

地方人士指出，周邊已有小西門里、小西門圓環等地名，「小西門公園」更符合地方歷史，也有助於建立完整的文化地景。

近年隨著原台南刑務所宿舍群文化資產修復，加上周邊百貨、飯店聚集，以及司法博物館、台南國立市美術館、孔廟等重要景點，遊客眾多，透過公園名稱即可認識府城歷史，提升文化觀光辨識度。

事實上，台南不少公園都曾因時代背景或地方需求更名，例如原「中山公園」改為「台南公園」，原「民生綠園」更名為「湯德章紀念公園」；另有連雅堂公園、巴克禮公園、林默娘公園等，以歷史人物命名。近年新設公園則多由工程代號或暫定名稱，待地方形成共識後再正式命名。

工務局公園管理科表示，目前台南市並無公園命名自治條例或專責作業要點，命名方式以地方認同為原則，最常見的是採用在地既有地名，例如水交社公園、九份子公園、平實公園、草湖寮公園等，兼具辨識度與地方特色。

工務局指出，若涉及公園更名，市議會提出建議後，市府仍會函詢所在地區公所蒐集地方意見，再依行政程序報請市長核定，希望公園名稱能與地方歷史、文化背景相互呼應，提升居民認同感。

台南市中西區和意公園是小西門城遺址所在，地方推動更名為「小西門公園」，以符合在地歷史。記者吳淑玲／攝影