影／東石海之夏壓軸煙火秀登場 7萬人湧碼頭賞1.8萬發煙火

嘉義縣年度夏季盛事「東石海之夏」今晚以海上煙火秀壓軸登場，12分鐘聲光展演施放6顆16吋高空煙火、1.8萬發煙火，吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊賞煙火。嘉義縣長翁章梁表示，雖然下午一度下起大雨，但仍澆不熄民眾熱情，希望大家把最美的煙火畫面分享出去，也平安返家。

晚間7時30分，壓軸煙火準時施放，金色高空煙火搭配彩色水面煙火接連綻放，照亮東石港區夜空，不少民眾一早就到漁人碼頭卡位，周邊網寮漁港、塭港漁港等賞煙火地點也聚集大批遊客，共同欣賞今年東石海之夏最後一場重頭戲。嘉義縣文化觀光局同步辦理網路直播，讓無法到場的民眾也能線上觀賞。

為紓解大量人潮，縣府今年持續推動分流賞煙火策略，推薦網寮漁港、塭港漁港等外圍觀賞點，並提前增設流動廁所、強化行動通訊容量、規劃停車及行車動線，配置引導人力，降低主會場壅塞情形。

翁章梁表示，很高興看見全國各地民眾齊聚東石，即使午後降下大雨，大家仍耐心等待，相信每年的煙火都值得期待，也希望大家把拍攝到的美景分享到各地，讓更多人認識嘉義沿海之美。

煙火結束後，縣府立即啟動交通疏運機制，翁章梁進駐應變中心，透過無人機即時掌握港區及周邊道路車流，統籌警察、交通及相關單位進行人車分流，引導遊客安全離場，展現大型活動交通應變能力。

嘉義縣文化觀光局表示，「東石海之夏」是全台具代表性的濱海夏季活動之一，未來將持續結合沿海觀光與在地產業，推出更多特色活動，帶動嘉義海線觀光發展。

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（中）與東石鄉長林俊雄（左三）等人到東石漁人碼頭與民眾一同欣賞壓軸煙火秀。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供

東石海之夏壓軸煙火秀吸引約7萬人次湧入東石漁人碼頭及周邊地區，共同欣賞夏夜煙火盛宴。圖／嘉義縣政府提供