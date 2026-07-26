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高中生模擬操作達文西手術系統 台大雲林分院首度開放學生體驗手術室

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
31名對醫療工作充滿熱忱的高中，參加台大雲林分院醫療體驗營，展開難得的一日醫師「沉浸式臨床實作」。圖／台大雲林分提供
31名對醫療工作充滿熱忱的高中，參加台大雲林分院醫療體驗營，展開難得的一日醫師「沉浸式臨床實作」。圖／台大雲林分提供

高中生醫學體驗營31名對醫療工作充滿熱忱的學生，今抵台大雲林分院展開「沉浸式臨床實作」，結合智慧醫療設備體驗、急救技能訓練及醫師職涯分享，帶領學生走進醫療現場，觀摩最先進的達文西等多項模擬手術操演，大開眼界更認識現代專業醫學的多元面貌，為自己心中播下醫學夢想種子。

體驗營由台大醫院雲林分院副院長陳信水主持開幕，並由醫師、護理師及教學團隊規畫兼具專業知識與實務操作的體驗課程。陳信水除鼓勵學生勇於探索，並表示醫療工作不僅需要專業技術，更需要同理心與使命感，希望透過體驗營更深入了解醫療的核心價值，未來有機會以所學一起守護鄉親健康。

體驗營最大亮點，首度開放達文西手術系統模擬器，讓學生實際接觸智慧醫療與機器人手術技術，不僅近距離參觀達文西手術系統，也透過醫療團隊解說，了解機器人輔助手術的臨床應用與發展趨勢。

醫院特地安排學生實際操作達文西模擬器及LAPSIM腹腔鏡模擬系統，醫療團隊指導下學習手眼協調、精細操作與微創手術基本概念，感受科技如何改變現代醫療，也讓學生將課堂上的醫學知識與臨床現場連結，對未來醫療工作有更具體的想像。

外科臨床實作課，學生利用模型練習傷口縫合技巧，體驗手術專注力與精密操作能力，進一步理解醫療背後蘊含的責任與挑戰。護理團隊也指導基本救命術（BLS）、護木固定及三角巾包紮等急救技能。

為協助學生探索未來職涯方向，一場精彩的「醫路向前行」講座，由醫師分享求學到臨床的歷程，透過對話讓學生更了解投身醫療領域所需具備的能力與態度。學生說，體驗營讓心中抽象的醫學變得具體生動，尤其親自操作達文西模擬器、體驗腹腔鏡，真實感受現代醫療是非常難得的經驗，讓未來從醫心志更加堅定。

陳信水表示，體驗營提供學子探索學習醫學的未來，激勵更多學生對醫療懷抱熱忱，台大雲林分院將持續朝人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院及典範醫院六大醫院願景邁進，攜手新世代醫療人才點亮嘉南平原醫療燈塔，守護鄉親健康。

外科醫師指導LAPSIM腹腔鏡模擬系統，讓學生體驗外科醫師在手術過程中所需的專注力與精密操作能力。圖／台大雲林分提供
外科醫師指導LAPSIM腹腔鏡模擬系統，讓學生體驗外科醫師在手術過程中所需的專注力與精密操作能力。圖／台大雲林分提供

台大雲林分院醫療團隊帶領高中生走進手術室，近距離參觀達文西手術系統，讓學生大開眼界。圖／台大雲林分提供
台大雲林分院醫療團隊帶領高中生走進手術室，近距離參觀達文西手術系統，讓學生大開眼界。圖／台大雲林分提供

台大雲林分院首度開放，讓高中生學員走進手術室，操作達文西手術系統模擬器，體驗機器人輔助手術操作，每個人大開眼界。圖／台大雲林分提供
台大雲林分院首度開放，讓高中生學員走進手術室，操作達文西手術系統模擬器，體驗機器人輔助手術操作，每個人大開眼界。圖／台大雲林分提供

高中生體驗外科臨床實作，在醫師指導下利用傷口模型練習縫合技巧。圖／台大雲林分提供
高中生體驗外科臨床實作，在醫師指導下利用傷口模型練習縫合技巧。圖／台大雲林分提供

達文西 雲林 台大醫院

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