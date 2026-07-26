民進黨下鄉輔選啟動！「台灣好生活」台南場做球陳亭妃

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會台南場今下午在麻豆農會綠色照顧站登場，中央及地方官員接力演說，細數這幾年綠色執政政績，過程中也頻頻陳述民進黨台南市長提名人立委陳亭妃在立院協助，「做球」輔選味濃。

這場活動邀集南市各農漁會理事長、常務監事、總幹事及農會幹部與會，民進黨立委郭國文、陳亭妃、民進黨台南市黨部主委林志展及多名市議員與會，台南市長黃偉哲、農業部長陳駿季、行政院副秘書長阮昭雄等人更上台演說。

黃偉哲表示，台南是全國重要農業大市，也是優質農產品重要產地，從鳳梨、芒果、文旦、龍眼到各項特色農漁產品，市府近年持續配合中央推動各項農業政策，拓展國內外市場，提升台南農產品附加價值。

黃偉哲指出，台南優質水果成功拓銷日本、韓國及法國等市場，芒果能除銷售日本、韓國外，今年更拓展至法國、英國，背後重要意義，就是讓外界看到芒果的價值。同時透過與各國協商降低關稅、排除貿易障礙，進一步提升台灣農產品在國際市場競爭力。他也不忘談及過程中陳亭妃協助。

針對近期社會關注油品安全事件，黃偉哲也表示，中央平常都有明令各縣市要檢查抽驗，台北市面對外界質疑就稱工廠不在台北，而有工廠的台中、台南、高雄，5年來台南檢查19次、高雄18次，反觀有些縣市不配合執行，出事後才在怪天怪地，怪中央不立法等。

後續上台的阮昭雄、陳駿季除談及台灣這幾年經濟成長率大爆發，躍居亞洲四小龍之冠，中央政府總預算10年來增加近1.5兆，從蔡英文總統至賴清德總統，迄今軍公教加薪4次，調幅14.7%，陳駿季更提及農業部這幾年對台南農業補助金額可觀，也支持相關農業資材設備，也在陳亭妃、郭國文等人疾呼下，大幅調整農業天然災害救助品項金額，陳駿季也不忘請台下農會幹部們給陳亭妃、郭國文掌聲。

陳駿季也說，政府不斷改善農水路灌溉水源調度，如將北幹線、濁幹線串接，每年可增加7000萬噸水源調度，也是50年來最大農田水利工程。

此外針對南市建置農漁冷鏈物流網，農業部就補助10億元，同時也挺農會113年迄今在台南就投入35億元，還有將後壁蘭花生技園區升級由農業部直轄為花卉創新園區研究發展中心，過程中都有立委陳亭妃、郭國文大力協助幫忙，陳駿季最後更籲請鄉親們一定要支持陳亭妃，能高票當選台南市長。

台南市長黃偉哲談及努力將農產品拓展國外市場用意。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃向台下鄉親爭取支持，市黨部主委林志展及多名「妃系」民代力挺。記者謝進盛／攝影

行政院副秘書長阮昭雄細數中央這幾年執政成績單。記者謝進盛／攝影