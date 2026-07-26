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嘉市小狀元會考25周年 123名學童誦經過狀元橋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市孔廟舉辦「小狀元經典會考」，123名學童與師長、家長齊聚合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市孔廟舉辦「小狀元經典會考」，123名學童與師長、家長齊聚合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市「小狀元經典會考」今天在孔廟登場，共有123名學童參與，透過讀經測驗、祭孔儀典及六藝體驗感受中華文化。市長黃敏惠表示，小狀元經典會考已持續25年，希望孩子在誦讀經典中培養品格、思辨能力，讓閱讀與文化傳承深植日常生活。

嘉義市政府攜手光慧文教基金會及慈善佛院舉辦小狀元經典會考，透過讀經測驗、傳統禮儀及文化體驗，引領學童親近經典。今年共有123名學童參加，累計報考396科段，其中11歲許瑋芯挑戰36科段，為本屆報考科段最多的考生；4歲王承汝則是全場最年幼的參賽者。

黃敏惠表示，活動邁入第25年，長期結合公私部門資源推動文化扎根與閱讀教育，不僅鼓勵孩童誦讀經典，希望透過親子共學，營造家庭閱讀氛圍，讓優良文化世代傳承，嘉義市重視人文教育，盼孩子從古聖先賢智慧中培養正向品格、思辨能力，並將謙遜有禮、敦厚誠信等價值落實於生活。

活動安排迎孔、祭孔、點榜、戴冠、過狀元橋及六藝體驗闖關等傳統文化儀式，黃敏惠擔任正獻官完成迎孔、祭孔科儀，並為考生戴冠、頒獎，勉勵持續精進學習。小狀元隊伍依循古禮步入典禮會場，在莊嚴祭孔儀典中向至聖先師孔子及歷代先賢致敬，也讓學童在沉浸式體驗中認識傳統禮樂文化。

市府民政處表示，經典會考內容涵蓋「老子」、「莊子」、「詩經」、「百孝經」及「大學」等經典典籍，橫跨哲學、文學、倫理及孝道教育，盼透過循序漸進的學習，引導孩子建立正確價值觀，並倡導尊親敬老、關懷社會、友善萬物等理念，持續推動閱讀風氣與人文教育。

嘉義市孔廟「小狀元經典會考」依循古禮舉行迎孔、祭孔儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市孔廟「小狀元經典會考」依循古禮舉行迎孔、祭孔儀式。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠為狀元榜揭榜 並頒發獎項予新科小狀元們。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠為狀元榜揭榜 並頒發獎項予新科小狀元們。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠陪伴學童循古禮迎孔，勉勵孩子透過誦讀經典傳承文化。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠陪伴學童循古禮迎孔，勉勵孩子透過誦讀經典傳承文化。圖／嘉義市政府提供

嘉義 孔廟 黃敏惠

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