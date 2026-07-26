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嘉義培育19名「朴子女路」導覽員 重新看見女性改變地方歷史

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義朴子女路結訓，19名導覽員為女性歷史發聲。圖／嘉義縣政府提供
嘉義朴子女路結訓，19名導覽員為女性歷史發聲。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣社會局今天舉辦「朴子女路」導覽人員培力課程結訓典禮，共19名來自軍公教、學生及服務業等領域學員完成培訓並取得結業證書，將帶領民眾走進朴子，從女性視角重新認識這座擁有300多年歷史的城市。社會局長張翠瑤表示，希望透過女路導覽，讓更多人看見女性對地方發展的重要貢獻，不再讓女性身影被歷史忽略。

「朴子女路」計畫由嘉義縣公益彩券盈餘補助，並與台灣國家婦女館合作推動，邀請嘉義大學教授陳凱雯及中正大學教授吳雅琪授課，透過文史資料整理、性別觀點及實地走讀等課程，協助學員深入了解朴子女性歷史，經過培訓及評核後，共有19名學員順利結訓，將投入導覽工作。

張翠瑤表示，地方文史過去多以男性為主要敘事，女性在家庭、教育、醫療、宗教及產業上的付出，往往未被完整記錄，但朴子的發展始終與女性力量緊密相連，包括奠定地方信仰基礎的配天宮媽祖、守護鄉里的春川宮「春姑婆」，都是地方重要的文化象徵。

導覽內容也納入多名具有代表性的女性人物，包括朴子國中首任校長黃吳彩雲、揚名國際的首屆中國小姐林靜宜，以及日治時期朴子望族「莊家三姊妹」。其中，長姊莊格在丈夫於二二八事件遇難後，獨力撐起家族並長年投入宗教與公益；二姊莊雅赴日深造，成為日本戰後首位女性文學博士；小妹莊季春則擔任藥劑師，長年守護地方居民健康。

除傑出女性人物外，「朴子女路」也走進庶民生活，串聯大進百貨、桂櫻美容院及刺繡女紅等地方產業與生活場域，呈現女性在商業、工藝與家庭生活中的重要角色。

嘉義縣社會局表示，「朴子女路」共規畫13處具女性歷史足跡的人、物、景，將嘉義女性累積的生命故事轉化為文化體驗，未來將由完成培訓的導覽員帶領民眾走讀朴子，從不同角度認識地方歷史，也歡迎有志推廣女性文化及歷史保存的團體與社會局合作，共同發掘更多在地女性故事。

嘉義朴子女路結訓19名導覽員，帶民眾走讀女性百年故事。圖／嘉義縣政府提供
嘉義朴子女路結訓19名導覽員，帶民眾走讀女性百年故事。圖／嘉義縣政府提供

女性故事走進街頭，嘉義朴子女路19名導覽員完成培訓。圖／嘉義縣政府提供
女性故事走進街頭，嘉義朴子女路19名導覽員完成培訓。圖／嘉義縣政府提供

嘉義培育19名朴子女路導覽員，重新看見女性改變地方歷史。圖／嘉義縣政府提供
嘉義培育19名朴子女路導覽員，重新看見女性改變地方歷史。圖／嘉義縣政府提供

從性別視角認識城市記憶，「朴子女路」19位導覽員結訓。圖／嘉義縣政府提供
從性別視角認識城市記憶，「朴子女路」19位導覽員結訓。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 朴子 嘉義大學

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