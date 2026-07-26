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一桌梅山搬進廟埕 10道創意料理說出地方故事

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣勞工暨青年發展處、青創團隊及地方人士共同參與「一桌梅山」活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣勞工暨青年發展處、青創團隊及地方人士共同參與「一桌梅山」活動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府勞工暨青年發展處輔導的青創團隊「梅山特產行」與「林韻茶園」，昨晚在梅山鄉玉虛宮舉辦地方飲食文化活動「一桌梅山」，以「從飲食認識梅山」為主題，透過10道結合地方食材與生活記憶的創意料理，搭配說書人分享、即興電子樂演出及在地農產展售，吸引不少民眾參與，讓地方飲食文化從餐桌延伸為文化體驗。

「一桌梅山」邀請深耕梅山超過20年的總鋪師阿安師、梅山老牌餐廳鼎香園負責人擔任料理總策畫，將採茶阿嬤的青春歲月、山中串門子的日常、梅山農村文化等元素融入菜色，設計出10道具有地方特色的創意料理，包括融合圳北社區醬筍文化的「涼拌醬筍＋茶梅」、展現山林風味的「苦茶油炒麻竹筍」、「梅汁排骨」，以及將高山茶特色融入點心的「油炸金萱茶」等，每道料理都蘊含地方故事與文化記憶。

活動除享用特色餐點，也安排說書人分享梅山人文故事，搭配即興電子樂演出，營造有別於一般餐會的沉浸式體驗。現場設置梅山特產展示及食譜分享區，民眾可認識苦茶油、小葉種紅茶、高山重焙烏龍茶等在地特色農產，回家後也能依照食譜重現梅山風味，進一步認識地方飲食文化。

梅山特產行主理人官孟儒表示，品牌過去以販售傳統茶葉及地方特產為主，轉型初期面臨市場競爭及品牌定位挑戰，在縣府青年創業獎勵補助計畫支持下，從品牌視覺識別、聯名禮盒開發到影音內容策畫，一步步建立品牌特色，也成功串聯農會、社區、小農及地方職人，共同打造「一桌梅山」跨產業合作平台，希望透過飲食讓更多人看見梅山的文化底蘊。

嘉義縣勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，「一桌梅山」成功將地方物產從商品提升為文化體驗，不只是餐桌上的美味，更展現青年返鄉創業結合地方創生的成果，也是嘉義縣推動旅遊創生的優秀示範。縣府未來將持續支持青年以創新策展及品牌行銷活化地方產業，讓商業模式與文化保存相互結合，吸引更多人走進地方、認識地方。

民眾在梅山玉虛宮欣賞融合表演藝術與地方文化的演出，感受「一桌梅山」活動氛圍。圖／嘉義縣政府提供
民眾在梅山玉虛宮欣賞融合表演藝術與地方文化的演出，感受「一桌梅山」活動氛圍。圖／嘉義縣政府提供

「一桌梅山」將採茶阿嬤的青春歲月、山中串門子的日常、梅山農村文化等元素融入菜色，設計出10道具有地方特色的創意料理。圖／嘉義縣政府提供
「一桌梅山」將採茶阿嬤的青春歲月、山中串門子的日常、梅山農村文化等元素融入菜色，設計出10道具有地方特色的創意料理。圖／嘉義縣政府提供

現場設置梅山特色農產展示區，向民眾介紹苦茶油、茶葉等在地特色產品。圖／嘉義縣政府提供
現場設置梅山特色農產展示區，向民眾介紹苦茶油、茶葉等在地特色產品。圖／嘉義縣政府提供

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