阿里山神木下看電影不畏雨 百人星空電影院座無虛席

即使午後一場大雨，仍澆不熄民眾熱情。林業及自然保育署嘉義分署昨晚在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦「夏，星空電影夜」，100張門票全數售罄，現場座無虛席，民眾披著雨衣、撐著雨傘，在海拔2000多公尺的神木群旁欣賞電影，直呼是「最有記憶點的一次看電影經驗」。

嘉義分署舉辦阿里山四季生活提案風格季「夏，星空電影夜」，今年邁入第7年，選在香林神木劇場播映溫馨冒險電影「柏靈頓：熊熊去秘魯」。雖然活動前阿里山降下大雨，夜晚仍有不少遊客提早到場，攜帶雨具及保暖衣物等待開演。

夜幕低垂後，巍然聳立的紅檜巨木、大型銀幕、山嵐與蟲鳴交織出森林劇場獨有氛圍，觀眾在細雨中觀賞電影，隨著柏靈頓熊展開亞馬遜雨林冒險旅程，現場不時傳出笑聲與掌聲，不少親子家庭共享難忘的仲夏夜。

除電影放映外，活動也推出限量100份、由嘉義分署與「小i的早鳥樂園」聯名設計的阿里山限定文創商品「帝雉布偶鑰匙圈」，作為購票民眾專屬紀念品，造型可愛、質感細緻，活動現場即全數送完，受到民眾喜愛。

嘉義分署表示，帝雉是台灣特有種，主要棲息於海拔1800公尺以上山區，阿里山是觀察帝雉的重要場域，希望透過文創商品結合生態教育，讓遊客在觀影之餘，也能認識台灣珍貴野生動物及其棲地，進一步提升保育意識。

嘉義分署表示，今年阿里山四季生活提案風格季後續還將推出「秋，森林野餐控」及「冬，森林山茶會」等系列活動，持續結合森林生態與在地文化，邀請民眾走入阿里山，感受四季不同風貌。

阿里山「夏，星空電影夜」雖遇雨勢攪局，仍吸引百名遊客撐傘、穿雨衣觀影，現場座無虛席。圖／嘉義分署提供

在神木群旁、伴著星光欣賞電影，是相當難得且獨特的體驗。圖／嘉義分署提供