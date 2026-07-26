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新化果菜市場夏日農產嘉年華 揪消費者挺在地農業

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動，歌手張瀞到場演唱。記者謝進盛／攝影
台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動，歌手張瀞到場演唱。記者謝進盛／攝影

台南市農產運銷公司今天在新化果菜市場舉辦「神農之丘 果然新化」夏日農產嘉年華。活動結合農產展售、特色市集、限時水果拍賣等，市長黃偉哲也到場鼓勵消費者用實際行動力挺在地農產品。

南市府農業局指出，新化果菜市場近年持續改善市場環境與服務品質，並推動市場活化，讓市場除了提供農產品交易服務外，也成為民眾認識在地農業、體驗食農教育的重要場域。本次夏日農產嘉年華透過農產展售、互動體驗及舞台活動，希望吸引更多家庭及年輕族群到市場參觀，感受市場不同於以往的風貌，進一步提升市場能見度，帶動地方商機。

黃偉哲上午由民政局長李芳林，台南農產運銷公司總經理楊弘義、新化區長李義隆等人陪同，並與攤商們寒暄，黃偉哲表示，台南是全國重要農業重鎮，擁有豐富且優質的農業資源。市府持續協助農民拓展銷售通路，提升農產品品牌價值，並與南市農產運銷公司共同建構完善的農產品運銷體系

而新化果菜市場不僅肩負農產品集散及運銷的重要功能，也是連結產地與消費市場的重要橋梁，透過舉辦多元活動，不僅讓更多民眾認識市場，也能支持在地農業，進一步帶動地方發展與市場活力。

主辦單位表示，活動結合農產展售、特色市集、限時水果拍賣等，也邀請歌手張瀞到場演唱與鄉親們同歡，讓民眾重新認識新化果菜市場，展現市場多元發展新風貌。

台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動， 市長黃偉哲（右ㄧ）與小朋友互動展現親和力。記者謝進盛／翻攝
台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動， 市長黃偉哲（右ㄧ）與小朋友互動展現親和力。記者謝進盛／翻攝

台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動，歌手張瀞到場演唱。記者謝進盛／攝影
台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動，歌手張瀞到場演唱。記者謝進盛／攝影

台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動， 市長黃偉哲（右ㄧ）與小朋友互動展現親和力。記者謝進盛／翻攝
台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動， 市長黃偉哲（右ㄧ）與小朋友互動展現親和力。記者謝進盛／翻攝

台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動，歌手張瀞到場演唱。記者謝進盛／攝影
台南農產運銷公司今在新化果菜市場辦理夏日農產嘉年華活動，歌手張瀞到場演唱。記者謝進盛／攝影

台南 水果 黃偉哲

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