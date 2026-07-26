嘉邑保南境福德正神廟迎建廟300年 9月19日遶境盛事將登場

嘉邑保南境福德正神廟迎接建廟300年里程碑，「肇基三百週年文化祭」今天於廟埕舉行開鑼儀式，為9月19日即將登場的遶境盛事揭開序幕。嘉義市長黃敏惠表示，「在同慶嘉邑保南境福德正神廟建廟300年的同時，也一同參與這場兼具宗教藝術深度與歷史溫度的文化之行。」嘉義地區眾多廟宇代表、嘉義市議會議長陳姿妏及多名議員、貴賓也共同與會見證。

黃敏惠受邀為嘉邑保南境福德正神廟建廟300年所迎來的遶境盛事開鑼。當天除保南境福德正神與嘉義各界百年老廟神尊聯合出巡外，更安排多項文化亮點，包括邀集近百年前曾為李王垠殿下表演的3組謝范將軍齊聚展演、家將定點表演、以及大甲鎮瀾宮神童團與彌勒團的踩炮活動。此外，新港奉天宮與笨港口港口宮媽祖亦將親臨賜福。

黃敏惠表示，諸羅建城時，東西南北4座城門皆有土地公守護城市，在嘉義市迎來諸羅建城322年的同時，位於南門的嘉邑保南境福德正神廟建廟也迎來建廟300年。信仰持續凝聚市民力量，在疫情期間更是人們精神寄託，給予市民力量，展現「人在、神在、城就在」的精神。歡迎大家在9月19日來到嘉義市，感受保南境福德正神的慈悲庇佑與嘉義的文化熱情。

民政處表示，自清雍正5年（1727年）知縣劉良壁修建南門時設立以來，保南境福德正神便如同嘉義的「里長伯」，長久以來默默守護著商賈、農民與世世代代的地方百姓。黃敏惠表示，保南境福德正神廟300年來不僅是宗教信仰的寄託，更是嘉義地方發展的歷史縮影，對於廟方主委蘇昭明與全體籌備團隊的努力表達讚賞，認為此次慶典能廣邀嘉義地區百年老廟共同響應，充分展現在地宮廟團結一心、傳承文化的精神。

開鑼活動現場由民族國小樂團帶來演出，搭配吉祥社、福勝社、新合社3組謝范將軍的展演，象徵著宗教藝術既在教育現場向下扎根，也在傳統陣頭中持續發揚。黃敏惠表示，這些表演不僅展現嘉義深厚的文化底蘊，更向社會大眾宣告在地力量的永續傳承。

嘉邑保南境福德正神廟迎接建廟300年里程碑，「肇基三百週年文化祭」今天於廟埕舉行開鑼儀式。圖／嘉義市政府提供