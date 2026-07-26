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雲林小小消防營隊開訓科技教學佳 張嘉郡高空逃生從天而降

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林小小消防營學生參加熱烈，3梯隊450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在設備完善的麥寮社教園區登場，採科技化實戰體驗，小朋友體驗深刻。記者蔡維斌／攝影
雲林小小消防營學生參加熱烈，3梯隊450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在設備完善的麥寮社教園區登場，採科技化實戰體驗，小朋友體驗深刻。記者蔡維斌／攝影

為強化防火紮根，雲林縣消防局開辦3場小小消防員暑期營，3梯次450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在麥寮社教園區開營，闖關體驗巧妙結合防災救火，學童玩得不亦樂乎，立委張嘉郡帶頭體驗高空吊繩逃生，引來驚呼，經一番集訓，小小消防員成軍，作為家庭防火後盾。

消防局長林文山表示，小小消防員暑期營450個名額，限定國小3至6年級學生，不到一天報名額滿，營隊設計地震災害VR體驗、繩索斜降冒險體驗、消防衣著裝與射水體驗等7大闖關遊戲，透過擬真互動，讓學童在模擬地震環境練習正確避難姿勢，考驗膽識，了解打火前線的危險與辛勞。

此外，CPR黃金急救教學、防災大富翁、救溺技巧模擬與反毒防詐互動遊戲，透過情境模擬引導學童發揮團隊精神，林文山說，透過巧妙的教材設計，把生硬的安全知識轉化為帶得走的應變技巧，小朋友學習更有趣。

今天開訓儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、麥寮鄉長許忠富出席，小朋友賣力學習各種防災技巧，陸續通過闖關考驗。學童說，常在電視看見火災報導，英勇消防員在大火中救火，以為很好玩，透過實際體驗，知道什麼是消防瞄子，也知道光噴水救火就很費力，讓他們更加佩服辛苦的消防員。

立委張嘉郡也當場體驗高空吊繩逃生，在消防員僺作下，從三樓高的屋頂從天而降，全場警呼，謝淑亞表示，消防營讓孩子在玩樂中學習正確知識，建立良好安全習慣，有助於家庭防災。

許忠富也指出，小朋友在環境優美的社教園區學習救火技能，成為家庭的防災小尖兵，深具意義。8月15、22日營隊將在公誠國小、豐泰文教基金會虎尾綠園區開訓，因參加人數爆滿，消防局表示，未來不排出加開場次，讓更多學童有機會學習正確救火防災知識。

立委張嘉郡體驗高空吊繩逃生，從高樓垂降而下。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡體驗高空吊繩逃生，從高樓垂降而下。記者蔡維斌／攝影

雲林小小消防營學生參加熱烈，3梯隊450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在設備完善的麥寮社教園區登場，採科技化實戰體驗，小朋友體驗深刻。記者蔡維斌／攝影
雲林小小消防營學生參加熱烈，3梯隊450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在設備完善的麥寮社教園區登場，採科技化實戰體驗，小朋友體驗深刻。記者蔡維斌／攝影

雲林小小消防營學生參加熱烈，3梯隊450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在設備完善的麥寮社教園區登場，採科技化實戰體驗，小朋友體驗深刻。記者蔡維斌／攝影
雲林小小消防營學生參加熱烈，3梯隊450個名額報名秒殺，今天第一梯隊在設備完善的麥寮社教園區登場，採科技化實戰體驗，小朋友體驗深刻。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡體驗高空吊繩逃生，從高樓垂降而下。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡體驗高空吊繩逃生，從高樓垂降而下。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡 雲林 麥寮

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