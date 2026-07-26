台南山上水道博物館夏浪祭將登場 逾200份好禮加碼送

「蹦火仔」是新北金山在地傳承百年的傳統漁法，但因漁業環境變遷，目前全台僅剩「富吉268號」及「鴻昌168號」兩艘漁船仍使用此項傳統漁法。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化，同時親身近距離感受蹦火仔的作業過程，期盼讓更多人認識蹦火仔的傳統文化，也要串連北海岸的景觀與觀光資源，帶動北海岸的體驗經濟。

2026-07-26 10:55