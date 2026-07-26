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故宮南院、阿里山、美術館…嘉義2026人氣景點TOP 10

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嘉義十大人氣景點誰最強？

素有「木都」美譽的嘉義，早期因阿里山森林鐵路開發而帶動林木產業興盛，不僅奠定城市發展基礎，也形塑出深厚的木業文化。時至今日，嘉義已從林木重鎮蛻變為自然景觀與人文底蘊兼具的旅遊城市，無論是曾獲《紐約時報》推薦的阿里山、充滿檜木香氣的日式建築群，或是蘊含藝術與歷史魅力的文化場館，都吸引大批國內外旅客慕名而來。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個最受歡迎的嘉義景點。從榜單中可見，除了阿里山國家森林遊樂區、檜意森活村等知名勝地外，文化路夜市、故宮南院、高跟鞋教堂等經典地標也榜上有名，展現嘉義豐富多元的旅遊魅力。究竟在這場競爭激烈的景點爭霸戰中，誰能成功奪下嘉義最強討論度冠軍呢？答案馬上公開！

No.10 嘉義市立美術館

  • 網路聲量：1,419筆

  • 2025年造訪人次：4,510,640

嘉義市立美術館是近年嘉義最具代表性的藝文地標之一，前身為日治時期的菸酒公賣局嘉義分局。館區內另保留1954年的酒類倉庫及1980年的菸酒成品倉庫，三棟橫跨不同年代的建築共同串起近百年的城市記憶，也展現嘉美館「古蹟活化、新舊共融」的最大特色。漫步園區，最吸睛的莫過於半弧形轉角設計與湖水綠窗框 ，散發著濃厚的復古韻味，成為許多遊客爭相拍照的打卡熱點；而內部則運用挑高實木工法結合大面積玻璃帷幕，將戶外光線與城市街景完美引入室內，營造明亮通透的觀展環境。

除了建築本身極具特色，嘉美館也完美呼應嘉義「畫都」的美譽，館內常設展出多位台灣重量級畫家的重要作品，包括陳澄波的《展望諸羅城》、林玉山的《諸羅風情》等經典畫作等。逛累了，不妨前往位於古蹟棟一樓的「昭和J11咖啡館」，在和洋兼具的空間中稍作歇息，感受藝術、建築與咖啡交織而成的獨特魅力。

No.9 高跟鞋教堂

  • 網路聲量：1,471筆

位於嘉義縣布袋鎮的高跟鞋教堂，曾以「全球最大高跟鞋造型建築」獲得金氏世界紀錄認證，吸引不少旅客專程前來朝聖。其設計靈感源自台灣傳統婚禮文化，象徵新娘穿上高跟鞋踏破瓦片，以此告別過去、迎向嶄新的幸福人生，也因此被賦予浪漫的祝福寓意。

整座建築高約17公尺、寬11公尺，外觀由逾300片水藍色玻璃與1,200多根鋼骨拼湊組成，其在陽光照射下還會折射出晶瑩耀眼的光澤，遠遠望去極具視覺震撼感，也因此成為布袋最具熱門的打卡地標。此外，園區周邊還規劃南瓜馬車、星夢之路、光纖水母等裝置藝術，營造充滿童話氛圍的拍照空間，讓旅客隨手一拍都宛如置身夢幻場景；當夜幕低垂，高跟鞋教堂又換上另一種風貌，教堂在入夜後會進行燈光展演，藍色玻璃隨著光影變化呈現璀璨層次，吸引許多遊客駐足取景。

No.8 排雲山莊及玉山群峰步道

  • 網路聲量：1,858筆

  • 2025年造訪人次：43,172

玉山群峰步道涵蓋玉山主峰及周邊多座百岳，其以裸岩峭壁與壯麗雲海著稱，是台灣最具代表性的國家級登山路線。步道以塔塔加鞍部玉山登山口作為主要起點，一路上不僅可欣賞隨海拔變化而呈現的豐富林相，也有機會與臺灣水鹿、山羌、金翼白眉、酒紅朱雀等野生動物不期而遇，讓登山過程充滿更多驚喜。

位於海拔3,402公尺的排雲山莊，則是攀登玉山主峰最重要的中繼站，其採全台首創「免背公糧與睡袋」的委外經營模式，並設有太陽能發電、沖水馬桶等完善設施，大幅提升高山住宿的便利性，因此被山友們譽為玉山上的「五星級山屋」。不過，由於床位有限、申請人數眾多，也讓排雲山莊享有「全台最難抽山屋」的稱號。值得一提的是，若幸運遇上晴朗天氣，無論是在排雲山莊或登頂玉山主峰，都有機會欣賞雲海翻湧、滿天星斗或日出曙光的絕美畫面，親身體驗站上台灣屋脊的震撼感。

No.7 蘭潭

  • 網路聲量：2,270筆

  • 2025年造訪人次：1,276,071

蘭潭以湖光山色與迷人的夜景聞名，是許多旅客造訪嘉義時不可錯過的經典景點。每當夜幕降臨，皎潔月光傾瀉於波光粼粼的湖面上，伴隨四周起伏山巒與靜謐景致，勾勒出如詩如畫的湖畔風光，其絕景不僅享有「蘭潭泛月」的美譽，更名列為嘉義八景之一。

除了自然景觀外，蘭潭也融合了藝術與光影元素。潭畔設置的「月影潭心」裝置藝術，以鋁片編織出鏤空鳥巢狀結構，白天展現簡約的藝術美感，夜晚點燈後則散發出璀璨光影，吸引不少遊客駐足拍照；此外，蘭潭周邊還設有完善的環潭步道，沿途綠意盎然、景色宜人，無論散步、慢跑，或是悠閒騎乘自行車隨風前行，都能感受嘉義慢活而愜意的城市魅力。

No.6 嘉義公園

  • 網路聲量：2,317筆

  • 2025年造訪人次：3,112,332

占地約26.8公頃的嘉義公園，是嘉義市歷史最悠久、規模最大的都會森林公園，也是許多在地人的共同回憶。走過百餘年歲月，這座公園不僅是市民休憩、運動的重要綠地，更保存豐富的歷史古蹟與植栽景觀，宛如一座融合人文與自然的城市博物館。值得一提的是，此處也是台灣知名畫家陳澄波筆下的創作場景之一，濃厚的人文底蘊更為這片百年綠地增添幾分藝術氣息。

漫步園區，沿途可循著一處處歷史遺跡，細細品味嘉義的發展軌跡，包括清代古砲、全台首座地震紀念碑「丙午烈震紀念碑」，以及具有時代意義的嘉義神社遺址，每個角落都訴說著不同年代的故事。此外，公園內的水泥龜、尿尿小童，以及陪伴許多人成長的巨型鳥籠等，這些設施不僅承載許多老嘉義人的童年回憶，如今也成為許多遊客拍照打卡的人氣地標。

No.5 梅山太平雲梯

  • 網路聲量：2,611筆

  • 2025年造訪人次：267,499

嘉義梅山太平雲梯位於海拔約1,000公尺處，堪稱是全台海拔最高的景觀吊橋。其全長約281公尺，橋面橫跨太平山與龜山。漫步橋上，不僅能俯瞰蜿蜒壯觀的梅山36彎公路，還能順便遠眺遼闊的梯田茶園景致。由於地處高海拔，時常可見雲霧繚繞的景象，彷彿漫步於雲端之上，夢幻畫面美到令人屏息，也因此吸引不少旅客慕名前來。

除了令人驚豔的自然景觀，太平雲梯本身也是一大亮點。橋身採優雅的弧形設計，具備高規格抗風耐震的結構設計，讓旅客能安心體驗高空漫步的刺激感。值得一提的是，若選擇週六晚上造訪，還有機會欣賞太平雲梯的光雕影音秀，橋體設置近千個七彩燈條，並搭配五種不同氛圍的音樂，透過燈光與影像交織出變化萬千的視覺效果，在璀璨燈海與山林夜色相互映襯下，展現與白天截然不同的浪漫風貌。

No.4 檜意森活村

  • 網路聲量：3,697筆

  • 2025年造訪人次：5,234,061

檜意森活村不僅是台灣第一座以森林為主題打造的文創園區，也是擁有全台規模最大的木造建築群，園區保留近30棟舊時日式宿舍的風貌，歷經四年的整建與修復，完整重現了當年檜村的流金歲月。漫步其中，一棟棟木造建築散發著溫潤典雅的日式風情，古色古香的街景與檜木香氣交織，讓人彷彿一秒置身日本街頭，因此也享有「台版小京都」的美譽，成為嘉義最熱門的打卡景點之一。此外，園區還提供和服、浴衣租借，旅客可換上日式服飾穿梭於百年老屋之間，隨手一拍都是偽出國美照，為旅程留下美好回憶。

園區內更匯聚不少文創品牌、特色店鋪與在地伴手禮，從福義軒蛋捲、旺萊山鳳梨酥，到各式手作商品，都能一次逛足、買齊。無論是想感受嘉義的百年林業文化、品嘗在地的特色美食，還是拍攝充滿異國風情的紀念美照，檜意森活村都是造訪嘉義不可錯過的經典景點。

No.3 文化路夜市

  • 網路聲量：5,286筆

  • 2025年造訪人次：12,944,265

說到嘉義必訪景點，那就不能錯過熱鬧非凡的文化路夜市。這個自嘉義市地標「中央噴水圓環」一路延伸的商圈，匯集各種傳統小吃、特色餐廳、伴手禮店與流行服飾，不僅是在地人日常覓食的好去處，也吸引許多國內外旅客慕名前來。此處還曾獲評為最具特色的老牌夜市，更多次名列全台遊憩據點熱門排行榜，堪稱是嘉義最具代表性的觀光景點之一。

文化路夜市被網友譽為「24小時都能吃到美食的嘉義奇蹟」，周邊店家日夜接力營業，從早餐、午餐、晚餐到宵夜，幾乎全天候都能找到令人食指大動的美食。其中，入選Netflix《世界小吃》的林聰明沙鍋魚頭，以及人氣名店阿娥豆花，幾乎天天吸引排隊人潮；此外，郭家雞肉飯、珍珍蚵仔煎海產粥、黃毛丫頭東山鴨頭等在地名店，也都是不少饕客指定必吃的名店。豐富多元的美食選擇與長年累積的人氣，也讓文化路夜市在網路上始終維持極高的討論度，在本次排行榜中勇奪第三名，可說是毫無懸念。

No.2 國立故宮博物院南部院區

  • 網路聲量：7,762筆

  • 2025年造訪人次：1,166,291

國立故宮博物院在台北和嘉義皆設有院區，其中南部院區以「亞洲藝術文化博物館」為定位，展示內容跳脫傳統以中國歷史文物為主的框架，匯聚更廣泛的東亞茶文化、佛教藝術、織品、陶瓷器等多元典藏。故宮南院由知名建築師姚仁喜操刀設計，以傳統水墨畫中的「濃墨」、「飛白」與「渲染」為靈感，外牆採用3萬多片鑄鋁圓盤打造，搭配流線型玻璃帷幕與實體建築，呈現出虛實交錯的視覺美感。此外，戶外的景觀園區則規劃了人工湖與步道，夜晚更結合光雕與水舞展演，打造兼具藝術與休閒的沉浸式旅遊體驗。

除了亞洲多元的展覽外，主館一樓還設有「兒童創意中心」，透過互動裝置、環形劇場及角色扮演體驗，讓孩子在遊戲中認識亞洲文化；戶外園區則規劃免門票開放的波波草庭園、巨型裝置藝術、紅魔毯溜滑梯等遊憩空間，成為不少親子家庭出遊的熱門去處。值得一提的是，故宮南院小編憑藉幽默風趣的發文風格，多次在網路上掀起討論熱潮，不僅成功拉近博物館與大眾的距離，也帶動故宮南院的人氣與話題，吸引大批旅客前來探索這座亞洲藝術文化殿堂。

No.1 阿里山國家森林遊樂區

  • 網路聲量：25,290筆

  • 2025年造訪人次：982,951

冠軍出爐！阿里山國家森林遊樂區以高達25,290筆討論度勇奪人氣第一，聲量更是遙遙領先第二名的故宮南院，足見其無可取代的經典地位。園區以「阿里山五奇」聞名，包含日出、雲海、晚霞、森林、森林鐵路等奇景，一年四季皆吸引大批國內外旅客前來朝聖。無論是搭乘阿里山小火車飽覽山林風光，或是迎接高山日出、欣賞翻騰雲海，都讓人留下難忘回憶。

除了聞名遐邇的自然景觀，阿里山更擁有豐富的高山生態。園區涵蓋亞熱帶、暖帶與溫帶等多樣林相，也是台灣特有種鳥類「帝雉」的重要棲息地。漫步於巨木群棧道，可近距離欣賞樹齡數百至上千年的香林神木、千歲檜等珍貴巨木，盡情感受森林芬多精與高山生態的魅力；每逢櫻花、杜鵑與紫藤花季接力綻放，更吸引無數賞花遊客湧入山林，為阿里山增添繽紛迷人的季節風情。

憑藉壯麗的自然景致與歷史悠久的森林鐵路，阿里山區還曾獲《紐約時報》評選為全球必訪景點之一，名聲享譽全球，也難怪能在眾多景點中成功脫穎而出，拿下這次的人氣冠軍可說是當之無愧。網友表示，「櫻花季來阿里山就對了，真的美到不行」、「阿里山真是避暑的好地方，每年夏天都要來一趟」、「阿里山森林遊樂區真的很值得一遊！山林景色壯麗，特別是神木群和日出景觀，令人印象深刻」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月17日至2026年7月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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