「原音如此流行」特展移師嘉義 展示原住民族流行音樂豐富發展史

國立傳統藝術中心台灣音樂館與原民會原住民族文化發展中心共同主辦「原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲」特展，今年5月於屏東展出後，今天移師嘉義文化創意產業園區Q棟開幕，展期自即日起至8月23日止，邀請民眾一同走進原住民族流行音樂的精彩世界。

國立傳統藝術中心介紹，今年攜手原發中心巡迴屏東及嘉義兩地，嘉義場將擴充展示內容，豐富展覽面向，透過珍貴典藏、多媒體影音及音樂劇場影像等多元展示，帶領民眾深入認識原住民族流行音樂的發展歷程，也讓更多人近距離感受原住民族音樂文化的豐富樣貌。

「原音如此流行」特展聚焦台灣原住民族流行音樂自戰後以來發展歷程，從「戰後的原音」歌謠採集、「流行的原音」黑膠與卡帶時代、「社運的原音」文化復振，再到近代「青年的原音」展現青年創作能量等主題，透過不同主題呈現原住民族流行音樂多元樣貌。

國立傳統藝術中心表示，嘉義場今起展至8月23日，地點為嘉義文化創意產業園區Q棟。屏東場則持續於台灣原住民族文化園區生態館展至9月30日，歡迎民眾一同走進「原音如此流行」特展，循著歌聲穿越不同時代，感受原住民族流行音樂豐富而動人的文化風景。

原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲特展今天開展，將在嘉義文化創意產業園區Q棟展至8月23日。圖／傳藝中心提供