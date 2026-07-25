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雨中熱情不減 雲西海洋音樂季今登場民眾冒雨同歡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情。圖／雲林縣政府提供
2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情。圖／雲林縣政府提供

2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情，兩天活動總計有14組藝人接力開唱，吸引大批粉絲冒雨同歡。

雲林縣長張麗善表示，雲林海洋音樂季已成功打響品牌，今年特別與「小王子」聯名，推出周邊商品及限定打卡裝置，吸引許多喜愛小王子的民眾共襄盛舉。兩天活動總計有14組藝人接力開唱，雖然偶有雨勢，但反而帶來陣陣清涼，現場匯集在地市集，希望帶動滿滿商機與實質收穫。

雲林縣議長黃凱出席時指出，感謝縣長與文化處長對海水浴場及觀光推動的努力與堅持，讓雲林觀光人數近年顯著提升，議會也會全力支持縣府推動觀光。

縣府文化觀光處長謝明璇表示，今年活動結合海洋教育、水域體驗與大型氣墊樂園，期盼透過多元體驗，帶領大小朋友在親近海洋的同時，深化對生態永續的重視，除了三條崙海水浴場主場地外，也串聯麥寮、台西、四湖、口湖等周邊景點推出集章打卡換禮物活動，明天有金曲樂團「麋先生 MIXER」及多組藝人壓軸登場。

2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場。圖／雲林縣政府提供
2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場。圖／雲林縣政府提供

2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情，縣長張麗善（中）到場與民眾同樂。圖／雲林縣政府提供
2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情，縣長張麗善（中）到場與民眾同樂。圖／雲林縣政府提供

2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情。圖／雲林縣政府提供
2026雲西海洋音樂季今明兩天在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場熱鬧登場，儘管下午受到紅霞颱風外圍環流影響下起雨來，仍絲毫不減民眾的熱情。圖／雲林縣政府提供

音樂 黃凱 紅霞颱風

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