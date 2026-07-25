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嘉義縣衛生局亮出食安大樓成果 每年檢近萬項、成果登國際期刊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局展示永在食安大樓檢驗設備與研究成果，透過精密儀器分析食品安全項目把關食安。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局展示永在食安大樓檢驗設備與研究成果，透過精密儀器分析食品安全項目把關食安。圖／嘉義縣政府提供

致癌毒油風暴影響全台食品安全，嘉義縣永在食安大樓於2021年正式啟用，縣府衛生局14名檢驗員進駐4樓研究室，目前已取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次，包括食品添加物、農藥殘留、動物用藥殘留等，同時也積極開發新的檢驗技術，研究成果刊登於國際SCI期刊，獲衛福部食藥署採納。

永在食安大樓由台塑企業捐建，2018年完工，2021年正式啟用，由縣府營運管理，目前1樓店面出租，2樓為嘉義縣社區心理衛生中心，3樓設置國際會議廳，4樓由衛生局檢驗科使用，5樓環保局進駐檢驗水質及土壤等。2021年至2026年中央投入約5000萬元檢驗經費，縣府另投入約1億元，添購精密儀器、培訓專業人員及提升檢驗技術。

衛生局表示，食安大樓檢驗量能2019年約3200項次，至今提升至近1萬項次，成長約3.1倍，檢驗能力擴充至23類、667項，並開發「歐來金得及其代謝物檢驗方法」及「羊乳中19種喹諾酮類動物用藥檢驗方法」，獲衛福部食藥署採納為建議檢驗方法，研究成果刊登國際SCI期刊「Food Chemistry」。

衛生局表示，近期中聯油脂案件中，縣府持續針對油品工廠、餐飲業及販售場所稽查抽驗，截至目前歷年共抽驗油品21件，其中1件反式脂肪標示不符規定，依程序下架及回收；另也協助在地農漁畜產品業者提升品質，推動「嘉義優鮮」產品藥檢優惠方案，鼓勵農民及業者自主送驗。

嘉義縣永在食安大樓成立後持續擴充檢驗量能，目前具備23類、667項檢驗能力認證。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣永在食安大樓成立後持續擴充檢驗量能，目前具備23類、667項檢驗能力認證。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣永在食安大樓2021年正式啟用並由縣府營運管理，中央至今投入約5000萬元檢驗經費，縣府投入約1億元添購精密儀器、培訓專業人員。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣永在食安大樓2021年正式啟用並由縣府營運管理，中央至今投入約5000萬元檢驗經費，縣府投入約1億元添購精密儀器、培訓專業人員。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 食安

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