17年投入逾1.5億元 雲林40社區大PK拚創意縣長當場加碼獎金

雲林縣第17屆社區PK賽今在縣立體育館登場，今年以「韌力雲林」為主軸，40個社區從低碳綠美化、閒置空間活化到防災韌性、青年參與同場較勁，雲林縣長張麗善表示，縣府17年來累計投入逾1.5億元，已協助929個社區次推動改造，形成具有辨識度的地方品牌。

雲林縣社區PK賽今天展開，縣長張麗善、莿桐鄉長廖秋蓉、元長鄉長李明明、縣議員廖偉晴、李明哲、王鈺齊、洪如萍等人到場為各社區加油鼓勵，現場展示各社區年度執行成果，並由評審委員進行簡報評選，張麗善當場宣布加碼獎金，鼓勵各社區。

張麗善表示，雲林擁有全台最多的社區發展協會，共448個社區，自2009年推動社區PK賽以來，透過專業輔導、居民參與及競賽交流，累計已輔導929個社區次，帶動超過2萬人次投入社區營造。今年共有40個社區參賽，縣府補助環境營造經費837萬元，今年也特別強化「韌性社區」概念，鼓勵社區從生活環境出發，回應氣候變遷、高齡化及地方產業轉型等挑戰。

縣府城鄉發展處長林長造表示，縣府統計，2021年至2024年間，社區累計營造面積超過10萬平方公尺，綠化面積逾3萬平方公尺，閒置空間再利用近2萬平方公尺，每一項社區成果都是居民共同討論、共同施作、共同維護的成果。

張麗善表示，雲林社區成果近年屢獲國內外肯定，截至今年7月已累計拿下76項國內外獎項，包括建築園冶獎、台灣景觀大獎、致敬城鄉魅力大賞，以及日本東京設計獎、巴黎設計獎、美國TITAN地產獎、美國MUSE設計獎、紐約建築設計獎、英國倫敦設計獎等國際殊榮，展現雲林社區在居民參與、地方文化與永續設計上的實力。

雲林縣第17屆社區PK賽今在縣立體育館登場，今年以「韌力雲林」為主軸，40個社區從低碳綠美化、閒置空間活化到防災韌性、青年參與同場較勁。記者陳雅玲／攝影

雲林縣第17屆社區PK賽今在縣立體育館登場，今年以「韌力雲林」為主軸，40個社區從低碳綠美化、閒置空間活化到防災韌性、青年參與同場較勁。記者陳雅玲／攝影

雲林縣第17屆社區PK賽今在縣立體育館登場，今年以「韌力雲林」為主軸，40個社區從低碳綠美化、閒置空間活化到防災韌性、青年參與同場較勁。記者陳雅玲／攝影