紓解人口第一大區停車壓力 台南永康成功里立體停車場8月底啟用

台南市永康區「成功里立體停車場」預計8月底啟用，台南市交通局公告即日起至8月15日受理汽、機車月租優惠登記，提供一般民眾、成功里及周邊比鄰里居民等不同優惠方案，汽車月租最低每月1500元，並採抽籤方式辦理。

市民引頸期盼的成功里立體停車場，位於永康區忠孝路與忠孝路195巷口、永仁高中西側，採地上7層建築設計，其中1樓規畫為多目標使用空間，結合里活動中心及親子悠遊館；地下1樓設置66格機車停車位，包含2席無障礙車位；地上2樓至7樓及頂樓則規畫199格汽車停車位，包括4席無障礙車位、12席綠能車位及8席婦幼車位。

停車場提供月租優惠名額。汽車部分，一般月租30名，每月2700元；成功里里民40名，每月2100元；神洲里、中華里、中興里及勝利里等比鄰里居民60名，每月2300元；身心障礙者4名，每月1500元。機車部分則提供30個一般月租名額，每月300元。

市府表示，月租優惠登記自7月15日至8月15日受理，符合資格者可依規定提出申請，後續將依名額辦理抽籤。相關登記資訊可至專屬網站或LINE ID搜尋 @566ibqmz查詢辦理。

市府指出，成功里立體停車場兼具停車、親子悠遊館及公共自行車Ubike等公共服務，除可紓解永康地區停車需求，也將提升地方公共服務品質，提供居民更便利、安全的停車環境。家長關切親子悠遊館何時開幕，交通局將在8月移交社會局施工。