嘉義民雄模範父親與好人好事代表 許文益捐地蓋活動中心獲表揚

嘉義縣民雄鄉公所今天在民雄國中活動中心舉辦模範父親暨好人好事代表表揚大會，表揚福樂村模範父親代表莊永長、新山村好人好事代表許文益等人，鄉長林于玲表示，莊永長、許文益長年投入家庭、社會及地方服務的付出，展現民雄鄉深厚的人情溫度與善良力量。

公所表示，模範父親代表莊永長現任嘉義縣汽車修理工會及愛心慈善會會長，長年熱心公益，除了用心栽培子女，也持續投入地方服務。其長子現於員林警界服務，次子則在汽車保修產業擔任經理人，莊永長以身教傳承責任與奉獻精神，成為鄉親眼中的家庭典範。

好人好事代表許文益長期關心地方發展，協助完成「祭祀公業法人嘉義縣許天正許盛遠許玉聚許仕英」法人化，促成嘉義縣許姓宗親會興建許氏宗祠，另新山村消失48年後重新設村，許文益將無償提供400坪土地，興建新山社區活動中心，供村民辦理各項活動，回饋地方。

民雄鄉長林于玲表示，適逢父親節前夕，公所舉辦模範父親及好人好事表揚活動，希望透過公開表揚，感謝長年默默付出的鄉親，也向所有父親致上祝福，期盼藉由表揚典範人物，發揚善行義舉所帶來的影響，讓善良與關懷在地方持續傳遞，共同打造溫暖有愛的社區。