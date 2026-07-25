嘉義暑期食農水樂園登場 百名學童化身「小小拍賣家」認識農業

嘉義縣農會今天在大林國小舉辦「豆你玩一夏．食農水樂園」，結合食農夏令營、小農市集及水樂園等活動，吸引許多親子參與，縣長翁章梁與縣農會總幹事黃貞瑜、立委蔡易餘、陳冠廷等人持水槍啟動水樂園，讓孩子戲水消暑，也透過闖關及實作認識在地農業與食農教育。

嘉義縣農會介紹，今年食農夏令營共有100名國小學童參加，規畫「小小拍賣家」、「食農小勇士」、「雜糧任務挑戰王」及「水花大作戰」等課程，讓學童透過遊戲與體驗，認識農產品拍賣、市場運作及國產雜糧，從做中學培養團隊合作、表達能力及珍惜食物的觀念。

活動現場除設置大型滑水道、分齡戲水區，也集結嘉義縣18鄉鎮市農會特色農產品、小農市集及美食餐車，民眾在消暑戲水之餘，也能選購在地優質農產；現場也展示幸福農村手工藝、四健會成果及各鄉鎮市農會農業推廣教育成果，呈現嘉義深耕農村教育的成果。

翁章梁說，農業不只是生產糧食，也是地方文化的重要一環，嘉義縣正朝農工科技大縣發展，希望透過食農教育，讓孩子了解食物從產地到餐桌的過程，從小培養珍惜土地、支持在地農業的觀念，縣府未來也將持續結合教育、科技與農業，規畫更多食農體驗活動。

黃貞瑜說，今年首度推出「小小拍賣家」課程，邀請台北農產運銷公司拍賣員申申男、尚豐花生執行長侯兆豐及坤佑農產負責人呂易倉授課，帶領孩子認識農產品拍賣文化及市場運作，盼透過寓教於樂的方式深化食農教育，讓孩子從生活中認識農業、親近土地。

嘉義縣農會今天在大林國小舉辦食農夏令營，讓孩子戲水消暑，也透過闖關活動認識在地農業與食農教育。圖／嘉義縣農會提供