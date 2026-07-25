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國內登革熱破百例 工地病媒蚊陽性率最高台南加強巡查防破口

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲主持2026「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，凝聚中央地方量能，強化防疫不鬆懈。圖／台南市衛生局提供
台南市長黃偉哲主持2026「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，凝聚中央地方量能，強化防疫不鬆懈。圖／台南市衛生局提供

截至7月24日，國內今年已累計通報100例登革熱病例，其中本土7例、境外移入93例，感染來源以印尼、越南、馬爾地夫及馬來西亞為主。隨著暑假國際旅遊增加，加上今年受聖嬰現象影響，高溫及降雨型態改變，病媒蚊孳生風險升高，台南市政府昨天召開2026年「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，邀集衛福部疾管署、國家衛生研究院、防疫專家學者、國軍、國營事業、各區公所及市府相關局處，共同盤點疫情趨勢及防疫整備。

市長黃偉哲表示，登革熱防治不能存有僥倖心態，更不能等到疫情爆發才開始應變。今年氣候條件可能更有利病媒蚊繁殖，市府將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，整合中央、地方及民間資源，持續強化監測、整備及應變機制，全力降低疫情發生風險。

台南市登革熱防治中心統計，今年1月至6月誘卵桶累計捕獲斑蚊卵粒逾37萬粒，共有630里次達防治動員標準；累計巡查3萬5398戶，查獲4150個積水容器，完成2萬1089人次衛教宣導。此外，針對工地、公園及觀光景點等高風險場域已巡查6877處，查獲185個陽性容器，其中工地陽性率5.52%最高，其次為公園4.72%、觀光景點4.70%，顯示工地仍是防治重點。

會中，疾管署及國衛院分析指出，今年東南亞登革熱疫情仍嚴峻，境外移入風險持續偏高，配合暑假旅遊旺季，本土疫情風險不容輕忽。國衛院顧問杜武俊肯定台南防疫作為，並建議針對工地環境持續精進防治技術與管理措施。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君建議，對於屢次查獲孳生源的工地應建立專案巡查機制，同時加強醫療院所環境管理及病患防蚊措施；另提醒目前已進入日本腦炎流行期，高風險作業人員應做好防蚊並依建議接種疫苗。

此外，因國內新冠疫情仍呈上升趨勢，市府也提醒民眾持續落實手部衛生、呼吸道禮節及自主戴口罩；腸病毒D68初期症狀與感冒相似，如有呼吸道不適應儘速就醫。

環境部環管署南區環管中心則提醒，地下化工程施工期間容易積水，相關單位應加強巡查管理，避免形成病媒蚊孳生源。醫師公會也表示，醫療院所將持續運用NS1快篩協助早期診斷登革熱，並加強流感及新冠疫苗接種宣導。

市府表示，將持續結合科技監測、跨局處合作及社區動員，強化疫情預警與高風險場域巡檢。登革熱防治中心也呼籲民眾每週至少落實一次「巡、倒、清、刷」，主動清除積水容器，從源頭杜絕病媒蚊孳生，共同守護社區健康。

台南市長黃偉哲主持2026「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，凝聚中央地方量能，強化防疫不鬆懈。圖／台南市衛生局提供
台南市長黃偉哲主持2026「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，凝聚中央地方量能，強化防疫不鬆懈。圖／台南市衛生局提供

台南市長黃偉哲主持2026「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，凝聚中央地方量能，強化防疫不鬆懈。圖／台南市衛生局提供
台南市長黃偉哲主持2026「台南防疫 全民參與」第二次防疫會議，凝聚中央地方量能，強化防疫不鬆懈。圖／台南市衛生局提供

登革熱 台南 疫情

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