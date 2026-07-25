台南加油站油氣檢測98%合格 導入FLIR熱顯像儀揪微小洩漏

為降低加油站油氣逸散、把關空氣品質，台南市環保局今年持續針對轄內40家加油站辦理油氣回收設備檢測，除進行「氣液比」及「管線壓力衰減洩漏」檢測外，並導入FLIR紅外線熱顯像儀，精準鎖定微小洩漏源，並當場結合封鎖現場、汰換故障或老化的元件與墊片等改善作為，確實阻絕油氣外洩風險。

環保局表示，歷年累計已完成超過170站次加油站油氣檢測，透過持續輔導與宣導，平均檢測合格率維持96%，今年更提升至98%，遠高於加油站油氣回收設施管理辦法規定的70%標準，顯示業者自主管理及市府稽查輔導已具成效。

市長黃偉哲表示，雖然整體合格率已高於法定標準，但油槍罩、地下管線及PV閥件等設備仍會因長期使用而老化，呼籲業者建立主動預防性維護機制，定期檢查並汰換耗損零件，減少設備故障導致油氣逸散。他也建議業者將FLIR紅外線熱顯像技術納入日常自主巡檢工具，在汙染發生前即完成修復，把外洩風險降到最低。

環保局長許仁澤指出，隨著電動車及油電混合車日益普及，加油站未來將逐步轉型為多元能源補給站。市府也規畫將加油站納入淨零碳排布局，結合綠能發電、儲能系統及充電樁等設施，逐步降低石化燃料儲運需求，推動加油站由傳統油品供應據點，轉型為兼具低碳能源服務功能的新型場域。