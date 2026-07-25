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台南新市教會今日宣告 推動重建台灣第一座新港社荷蘭教堂與學校

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影

基督教台南新市長老教會邀集發起重建「台灣第一座新港社荷蘭教堂與學校」，今辦重建宣告會、宣讀參與者連署的發起書，要集合有心的眾人，合力讓400年前台灣第一座教會與學校、能在新港社原址重現。

發起書寫道：「歷史，是土地的靈魂；重建，是跨時代的對話」。四百年前新港社成為台灣歷史文字與教育啟蒙先鋒，不僅記錄平埔先民的智慧，更開啟台灣與世界文明交匯重要篇章。如今這座曾代表文化傳承與精神聚落的場域，已埋沒於時光之中。我們懷抱著對新港社舊址土地的敬意與傳承的使命，共同發起「台灣第一座新港社荷蘭教堂與學校重建計畫」。

參與宣告會共同發起的有「新市教會設教130年暨台灣宣教400年慶祝籌備委員會」、台南市新港文化發展協會理事長暨新市教會牧師林智遠、生命泉基督教會牧師蔡子榆、台灣基督長老教會西拉雅族群教會聯誼會及台灣人權文化協會理事長羅仁貴、台南市西拉雅文化協會理事長羅超藤，Uma Talavan（萬淑娟）、左鎮岡仔林李氏族親李弘道與新市番仔厝聚落族親教會長老李德昌等。

李德昌指出，1627年是十七世紀荷蘭改革宗教會甘治士牧師來台灣向新港社原住民宣教的年代。甘治士和新港人一起生活、學習語言創造「新港文字」，並在艱苦的環境下向新港人宣傳基督教信仰，1630年2月荷蘭人在新港部落興建起第一間教堂，1636年5月開辦台灣第一所學校，教導台灣原住民書寫和研習基督教義，奠定了新港社在荷治時期基督教宣教總部的地位。

李德昌指出， 1897年是新市教會在新市番仔厝聚落創立的年代。緣由於1865年英國宣教士馬雅各醫師，隨探險家必麒麟拜訪新港社舊地的番仔厝聚落之後開啟平埔宣教成功。之後，1877年10月甘為霖牧師在新市街的佈道會，為新市教會的創設播下種子。20年後在番仔厝聚落的居民戴由女士熱心奔走、劉烏定先生奉獻土地自建茅屋為禮拜之用後，1897年正式成立了新市教會。

新市是古代新港社舊址，十七世紀荷蘭改革宗教會在東亞地區第一個宣教所在地，是荷蘭治台時期基督教信仰的「宣教總部」。四百年前新港社成為台灣歷史上第一個文字化的起點，教堂與學校不僅是歷史古蹟，更是多元文明對話的開端。「所以，我們重建的不只是一座建築，而是一段被漠視的台灣歷史。因此，這座教堂與學校，將作為未來的文化教育場域，讓這片土地上的子子孫孫們，能更深刻地理解屬於台灣這座島嶼的歷史軌跡。」

中研院前研究員翁佳音表示，400年前西班牙天主教傳教士到台南市，其實當年與基督教屬同一系的荷蘭新教會也到台灣、北美。1627年在台南成立第一家教會、學校就在新港社（現新市）。

他說，當初荷蘭人來台灣並不是為了宣教而是做生意，教會原是為他們自己人成立。但他們的牧師學習在地人的語言、用羅馬字來寫西拉雅語在地新港字，對保存西拉雅語言文化有很大貢獻。清朝、日本統治時沒有外國牧師了，但教會持續到19世紀，有很多史料故事可以講。

前台南縣長蘇煥智說，鄉親都很關心台灣第一家教會新港教會，很多人說第一間教會是在安平古堡，但那教會服務西班牙人；新港社教會是平埔原住民第一家教會，也是在台灣設立的第一間教育機構學校。

蘇煥智表示，很多人以為台灣第一間學校是在台南孔廟，其實是新港教會。當時傳教士教導平埔原住民書寫語言。這「有世界性的意義」，因為不是天主教而是新教，當時新基督教正進行宗教改革，遭羅馬天主教廷迫害。荷蘭東印度公司更是世界第一個跨國公司，新港教會承載了宗教改革歷史。

台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影

台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影

台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影

台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影

台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
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台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影
台南新市長老教會推動重建「台灣第一座」新港社荷蘭教堂與學校，今辦宣告會。記者周宗禎／攝影

荷蘭 教堂 台南

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