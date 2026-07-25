「2026葫蘆埤玩埤一下」登場 台南市府邀全國民眾來暢玩夏日親水派對

台南市政府觀光旅遊局「2026葫蘆埤玩埤一下」今明兩在官田區葫蘆埤自然公園開幕，市長黃偉哲邀請大家來參加台南最多元好玩的夏日親水派對。現場安排風箏衝浪學校教練團隊表演特技四彩風翼。

活動今明及8月1日、2日連兩個周末舉行，除全新推出的風翼滑板、香蕉船、海戰車、獨木舟及SUP等多項水域體驗，還有近40攤特色市集、精彩舞台演出，以及獨木舟、SUP、大型親水氣墊、水陸闖關等多項節目。

闖關完成可兌換活動紀念品及50元市集券，市集消費滿百還有抽獎券，每日抽出市集園遊券、魚頭君布偶、在地美食菱角糕、菱角麵、果乾等獎品，壓軸大獎更將送出Apple iPad A16，歡迎全國民眾把握4天活動，親朋好友一起來在葫蘆埤留下難忘的夏日回憶。

黃偉哲表示，夏季是親水活動最佳時節，台南有豐富埤塘資源與自然景觀，葫蘆埤設施完善，是推廣水域遊憩的重要據點，適合親子同遊、親近自然。他邀請民眾趁暑假走訪葫蘆埤，順遊水雉生態園區、隆田Cha Cha文化資產教育園區等大曾文地區特色景點，體驗兼具生態、文化與觀光魅力的夏日小旅行。

觀旅局表示，今年台南市串連山線、海線及市區，推出多項特色夏季活動，包括國際芒果節、七股海鮮節、葫蘆埤玩埤一下、將軍吼音樂節及熱氣球派對、七股鹽山風箏嘉年華等，從美食到音樂、從親子體驗到水域遊憩，多項夏季活動接續登場，讓大家來到台南不只是參加一場活動，更能安排一趟兩天一夜甚至三天兩夜的深度旅行，盡情享受台南人文、美食與自然風光，感受夏日最「水」的台南。

觀旅局長林國華表示，市府向交通部觀光署爭取「重要廊帶亮點營造計畫－水映南瀛」補助，投入6405萬元完成葫蘆埤自然公園整體園區營造工程，已於今年4月完工，包含優化步道、水岸及休憩空間，園區環境煥然一新。今年除推出全新亮點「風翼滑板」也新增「香蕉船、海戰車」百元體驗，讓人能玩的盡興。

「2026葫蘆埤玩埤一下」今明登場，台南市府邀全國民眾來暢玩夏日親水派對。圖／台南市政府提供

「2026葫蘆埤玩埤一下」今明登場，台南市府邀全國民眾來暢玩夏日親水派對。圖／台南市政府提供