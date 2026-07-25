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老屋華麗轉身成社區「灶跤」 嘉義水上南靖老人食堂揭牌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉南靖社區成立老人食堂，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖社區成立老人食堂，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，改造為水上鄉第5處老人食堂「作伙吃有厝味」，打造兼具老人共餐、社區關懷及居民交流功能的新據點，縣長翁章梁今天參加揭牌儀式，肯定南靖社區活化老屋，打造照顧長者、凝聚社區的重要空間，未來最多可為100名長者供餐。

南靖社區發展協會理事長劉英花說，鄉村人口外流，老屋閒置多年，屋主已搬離家鄉，並願意無償提供10年使用權，向農業部爭取農村再生計畫補助經費50萬元，由社區志工與嘉義大學學生投入修繕及空間改造，賦予老屋新生命，吸引鄰近鄉鎮多個社區觀摩交流。

劉英花說，活化後的老屋將作為老人食堂及關懷據點，也推動社區防暴計畫，每天上午9點開放居民泡茶聊天，並與水上鄉立圖書館合作設置閱讀空間，不定期舉辦烘焙課程、青年創業培力等活動，兼具共餐、閱讀、學習及世代交流功能，希望讓老屋成為居民日常生活的重要據點。

翁章梁表示，嘉義縣仍有不少閒置老屋具有再利用潛力，水上鄉南靖社區成功結合老屋活化與高齡照顧，讓原先幾近荒廢的老屋重生，成果可提供其他社區參考，也歡迎各地前來交流，希望透過經驗分享，讓更多老屋轉型為照顧長者、凝聚社區情感的新空間。

縣府社會局統計，截至今年5月，嘉義縣18鄉鎮市已有17個鄉鎮老年人口比例超過20%。水上鄉總人口數4萬6599人，其中65歲以上人口約有1萬866人，占總人口23.32%，已邁入超高齡社會，目前水上鄉26個村皆設有至少1處老人照顧據點，涵蓋率達100%。

縣府社會局指出，因應高齡化趨勢，將持續擴充老人食堂服務量能，每處補助服務人數已由50人提高至100人；自2024年7月起，每人每餐食材補助也由30元提高至35元，希望提供更完善的共餐服務，讓長者在享用餐食之餘，也能獲得陪伴與關懷，提升生活品質。

嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，獲得地主無償提供使用權，成立老人食堂造福地方。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，獲得地主無償提供使用權，成立老人食堂造福地方。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，打造社區老人食堂，未來最多可為100名長者供餐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，打造社區老人食堂，未來最多可為100名長者供餐。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，打造社區老人食堂，未來最多可為100名長者供餐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉南靖社區活化閒置老屋，打造社區老人食堂，未來最多可為100名長者供餐。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 老屋 翁章梁

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