全台酪梨最大產區大內辦產業文化活動 黃偉哲扮宣傳大使推廣優質酪梨

全台最大酪梨產區台南大內正值盛產，為推廣優質酪梨產業及行銷大內在地特色農產，大內區公所今天在大內青果集貨市場舉辦「2026大內酪梨產業文化活動」。

公所指出，酪梨是「全世界最營養水果」，除富含優質的植物性脂肪、豐富蛋白質及維他命，更有多種維生素及礦物質等營養，營養價值極高。今年為推廣大內酪梨，公所也邀請許多在地小農、店家及宣導攤位一同到場共襄盛舉，讓民眾能一次採購最優質的酪梨及農產。

活動現場結合在地藝文表演、親子闖關、小農市集及酪梨創意料理示範，並推出限量酪梨瑪芬蛋糕打卡送、酪梨霜淇淋歡樂體驗及可口可樂免費暢飲等好康內容，讓民眾可以品嘗多種酪梨美味，同時體驗活動趣味、享受現場歡樂氛圍。

市長黃偉哲出席支持，開幕儀式中擔任宣傳大使、製作在地創意料理「大內酪梨沙拉粥」，隨後發送酪梨瑪芬蛋糕，與現場民眾同樂。

黃偉哲表示，台南酪梨產量約全台占三分之一，大內更是台南最大產區，可說是「酪梨之鄉」，生產高品質酪梨口感綿密、富含不飽和脂肪酸，兼具營養與美味，無論生食或入菜皆適宜。

黃偉哲說，市府、農會及地方共同努力推廣，「大內酪梨」已成功建立品牌形象，深受消費者喜愛，成為台南優質農產品重要代表，將持續推廣酪梨及多元料理，提升大內酪梨知名度，吸引更多民眾到產地品嘗、選購優質在地農產。

黃偉哲表示，大內青果市場已核定1700萬元重建，54年歷史的市場將迎來嶄新面貌。邀請民眾把握盛產季多多選購在地酪梨，以實際行動支持農民，希望大家都能玩得開心、買得放心，走進台南感受城市熱情魅力。

大內區公所也歡迎民眾參加活動之餘，可順遊南瀛天文館、大內疊彩山等特色景點，安排一趟結合美食、農遊與生態體驗的山城之旅，感受大內豐富的人文與自然風光。

全台酪梨最大產區大內辦產業文化活動，市長黃偉哲扮宣傳大使推廣優質酪梨。圖／台南市政府提供

全台酪梨最大產區大內辦產業文化活動，市長黃偉哲扮宣傳大使推廣優質酪梨。圖／台南市政府提供