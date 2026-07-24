幫浦消防車疑似煞車失靈掉落山溝 台南47輛全部召回進廠檢查

台南市消防局第一救災救護大隊昨在東山區山域搜救訓練時，柳營分隊幫浦消防車疑似煞車失靈衝出路外掉落一旁山溝，參訓人員將分隊長劉昱均等4人救出後送醫診治無礙已出院。局長楊宗林立即指示全市47輛幫浦車立即暫停使用，直至檢測安全無虞後再行派遣。

據調查，柳營分隊的幫浦消防車在下坡路段疑似煞車失靈衝出路外掉落一旁山溝，參訓人員見狀迅速將車上劉昱均等4人救出，並預防性送往柳營奇美醫院診治，經診治觀察無礙後，當日傍晚均已出院。

消防局指出，本次發生意外的車輛屬於幫浦消防車，配備高壓細水霧幫浦，機動性強、節水且可使用泡沫滅火，可依其需求靈活運動在救災、救溺或支援救護等勤務。除了台南市，鄰近嘉義縣市也有配置，乃至於歐美先進國家更是經常改裝應用在皮卡車上。

據統計，全市現有47輛幫浦消防車，9成以上屬同廠牌，均經監理站認定車種為消防幫浦車且檢驗通過合乎規範。

事發後，為確保車輛使用安全，消防局長楊宗林第一時間指示全部的幫浦消防車立即暫停使用，須經原廠檢查煞車制動性能及各項底盤構件沒有安全疑慮後，再調整恢復派遣使用。

至於事故車輛已吊掛回廠進行徹底檢修，期能盡速釐清事故原因，維護出勤同仁安全。